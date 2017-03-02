Учёные: секс в космосе чреват морской болезнью

Фото: Комсомольская правда

Секс в космосе однажды станет вполне естественным явлением, но продолжить род в условиях невесомости будет невозможно. С таким заключением выступили сотрудники американского космического агентства NASA, передаёт «Федеральное агентство новостей».

По словам американских специалистов, отсутствие гравитации в космическом пространстве не может стать препятствием для занятий любовью, более того – в будущем среди космонавтов этот процесс станет не только возможным, но вполне естественным. Правда, здесь есть одно «но». По мнению экспертов NASA, секс в космосе вряд ли принесёт удовольствие: с большой долей вероятности он будет способствовать развитию морской болезни – скажутся нагрузки на вестибулярный аппарат.

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон в 2015 году рассказал, что основная проблема – третий закон Ньютона (тела действуют друг на друга с равными силами и противоположными по направлению). Таким образом, любой контакт с партнёром во время интимной близости заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля.

Ученые подчёркивают, что микрогравитация оказывает заметное воздействие на тело человека. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что у мышей женского пола, отправленных на МКС, прекратилась овуляция, а также были утрачены в яичниках необходимые для зачатия элементы.

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