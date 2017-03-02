Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:39 0

Учёные: секс в космосе чреват морской болезнью

Учёные: секс в космосе чреват морской болезнью
Фото: Комсомольская правда

Секс в космосе однажды станет вполне естественным явлением, но продолжить род в условиях невесомости будет невозможно. С таким заключением выступили сотрудники американского космического агентства NASA, передаёт «Федеральное агентство новостей».

По словам американских специалистов, отсутствие гравитации в космическом пространстве не может стать препятствием для занятий любовью, более того – в будущем среди космонавтов этот процесс станет не только возможным, но вполне естественным. Правда, здесь есть одно «но». По мнению экспертов NASA, секс в космосе вряд ли принесёт удовольствие: с большой долей вероятности он будет способствовать развитию морской болезни – скажутся нагрузки на вестибулярный аппарат.

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон в 2015 году рассказал, что основная проблема – третий закон Ньютона (тела действуют друг на друга с равными силами и противоположными по направлению). Таким образом, любой контакт с партнёром во время интимной близости заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля.

Ученые подчёркивают, что микрогравитация оказывает заметное воздействие на тело человека. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что у мышей женского пола, отправленных на МКС, прекратилась овуляция, а также были утрачены в яичниках необходимые для зачатия элементы.

Просмотров всего: 101

#жизнь #здоровье #космос #наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенцы увидели опасность в надписях на жвачках
В России и мире

Новосибирский физик-ядерщик три года пробыл в рабстве на ферме в Казахстане
Общество 2

После вмешательства Амур.инфо пожилую жительницу Завитинска положили в стационар
Общество 1

РЖД и «Аэрофлот» предлагают бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны