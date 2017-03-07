В Биробиджане чиновников лишили пригласительных билетов на концерт Стаса Михайлова

Фото: biletkoncert.ru

В Еврейской автономной области чиновников лишили пригласительных билетов «для почетных гостей» на концерт Стаса Михайлова. Местные СМИ полагают, что в правительстве ЕАО усмотрели в бесплатных билетах на мероприятие угрозу коррупции, сообщает Newsru.com.

«Почетных гостей» на концерте с названием «Если завтра будет солнце», который должен состояться в Биробиджане 28 марта, не будет, сообщила «ЕАО Медиа» представитель агентства, организующего гастроли певца. Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что запрет на бесплатные пригласительные поступил из правительства области. Как отмечается, стоимость обычных билетов на концерт Стаса Михайлова составляет до 4 500 рублей.

«Приобрел два билета на концерт Стаса Михайлова. Они мне обошлись в шесть тысяч рублей. Довольно часто бываю в нашей филармонии и обратил внимание, что частенько на самых хороших местах в центре партера сидят наши чиновники, причем, как это давно принято, места они получают по пригласительным. Но ведь билеты на концерт стоят от трех до 4,5 тысячи рублей. А как же требование к чиновникам, если они скрывают дорогие подарки стоимостью более трех тысяч рублей, то это расценивается как получение взятки?» – цитирует издание местного жителя, поднявшего злободневный вопрос в СМИ.

«Пригласительные у нас не предусмотрены. Все билеты – в кассе. Кто хочет, может их приобрести. На сегодняшний день осталось свободных около 100 билетов», – говорит гендиректор дальневосточного филиала московского концертного агентства «Роял концерт» Марина Петрук.

Ранее глава областного управления культуры Светлана Тромса, отвечая на вопрос журналиста газеты «Ди Вох» о практике резервирования двух рядов в партере концертного зала филармонии, сообщила, что бесплатные пригласительные билеты на них выдаются почетным гостям. «Это партнеры филармонии, предприниматели, оказывающие спонсорскую помощь при проведении областных мероприятий, работники областных учреждений, руководители творческих коллективов, почетные гости», – уточнила Светлана Станиславовна.

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