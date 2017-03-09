Амурчанин пожаловался, что его избили полицейские, перепутав с преступником

2 марта под Белогорском произошел неприятный инцидент. Как рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин Максим, его избили сотрудники полиции. Со слов мужчины, стражи порядка перепутали его с человеком, ограбившим магазин. В результате Максим получил тяжелые травмы.

Как говорит пострадавший, в тот день он вместе с двумя знакомыми, Сергеем и Константином, ехал на машине с работы. Максим находился за рулем. Проехав Белогорск, амурчане остановились и вышли из авто, чтобы справить нужду.

В этот момент к ним подъехал автомобиль «Нива». Мужчины сначала не поняли, что внутри находились полицейские, поскольку на машине не было особых опознавательных знаков, а сами стражи порядка были в гражданском.

«Выскочили двое, крикнули: "Вот они!". Я был раздет, хотел в машине куртку забрать. Тот, что поменьше, сразу мне удар в грудь нанес, чтобы я отошел от машины», – вспоминает Максим.

Он говорит, что в итоге их всех пристегнули наручниками к «Ниве». Максим так и остался стоять на морозе в одной футболке. Стражи порядка начали обыскивать автомобиль амурчан и обнаружили карандаш для чистки утюга. По-видимому, решив, что это наркотическое средство, один из них стал бить Максима, требуя, чтобы тот «сознался».

После этого мужчину решили проверить на состояние опьянения. «Я помочился в предоставленный стакан, они достали какой-то тест, даже не в упаковке», – вспоминает амурчанин. Он говорит, что результаты такого тестирования в любом случае нельзя считать достоверными.

Затем Максима отвезли в один из магазинов Белогорска. Как он узнал, этот магазин был ограблен, а полицейские решили, что амурчанин причастен к преступлению. Впрочем, продавщица заявила, что Максим не похож на грабителя.

Когда мужчину все же отпустили, он обратился в больницу и снял побои. Выяснилось, что у него сломаны ребра. Ситуация осложняется тем, что у Максима нет левой почки.

На днях мужчине позвонили из Ивановского мирового суда – его дело должны рассматривать уже 21 марта. Чего ждать от процесса, Максим не знает.

«Ищем свидетелей, но все боятся. Мне один человек позвонил, говорит: "Да, я ехал, видел, что эта ситуация была. Но у меня был выключен видеорегистратор". Я говорю: "На суде ваши слова все равно будут в помощь"», – говорит амурчанин.

По официальной информации УМВД России по Амурской области, 2 марта в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на один из торговых павильонов Белогорска. Граждане рассказали, что неизвестные мужчины под угрозой предмета, похожего на оружие, похитили денежные средства, после чего скрылись.

Полицейские начали отрабатывать близлежащий район, а также выезды из города. Сотрудники уголовного розыска заметили автомобиль, выезжавший со стороны Белогорска с полевой дороги на трассу. Оперативники передали данную информацию сотрудникам ДПС.

Инспекторы ДПС остановили эту машину. За рулем находился ранее судимый гражданин с характерными признаками опьянения. С ним в авто были еще двое граждан.

От прохождения медосвидетельствования на предмет употребления алкоголя и наркотиков водитель отказался. В отношении него были составлены административные протоколы – по статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности» и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Затем полицейские доставили граждан в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В итоге причастность к преступлению этих людей не подтвердилась, они были отпущены домой.

«В дальнейшем в отдел полиции поступила информация, что водитель, привлечённый к административной ответственности, сообщил о якобы причинении ему телесных повреждений неизвестными сотрудниками полиции. МО МВД России "Белогорский" проводит по данному факту служебную проверку. Материалы также направлены в следственные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения», - сообщает УМВД России по Амурской области.

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#происшествия

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