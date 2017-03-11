Внук Виктора Ишаева спровоцировал крупное ДТП на МКАД (видео)

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Внук экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь стал виновником крупного ДТП в Москве. Авария произошла утром 15 марта в районе 1-го километра МКАД: столкнулись три автомобиля и фура, которая от удара опрокинулась на бок и блокировала движение по дороге. В результате аварии пострадали два человека, передаёт Life.ru.

Как отмечает издание, 22-летний Игорь Ишаев давно известен правоохранителям как злостный нарушитель ПДД и стритрейсер. Молодой человек является любителем гонок на огромной скорости. Его автомобиль был не раз замечен дрифтующим на смотровой площадке у здания МГУ. Известно, что на счету стритрейсера порядка 140 штрафов, большинство из которых – за превышение скоростного режима.

По данным правоохранителей, 15 марта на внешней стороне кольца МКАД Mercedes CLS, за рулём которого находился внук бывшего дальневосточного чиновника, врезался в фуру, которая опрокинувшись, собрала ещё два автомобиля – Nissan и KIA. По предварительной информации, Мерседес двигался с запредельной скоростью выше 200 километров в час. В ДТП пострадал Ишаев-младший и его пассажиры. Молодого человека госпитализировали с переломом ключицы.

Игорь Ишаев – внук экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева. Когда-то молодой человек всерьёз увекался хоккеем: ледовую карьеру он начинал в команде «Амурские тигры» в Хабаровске.

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#ДТП #происшествия

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