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Сотрудника РЖД из Белогорска подозревают в коммерческом подкупе

Сотрудника РЖД из Белогорска подозревают в коммерческом подкупе
Фото: www.train-photo.ru

В Амурской области начальника Белогорского участка механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций подозревается в коммерческом подкупе. Он требовал от предпринимателя платить ему деньги за грузы, отправляемые с нарушениями. С 2011 по 2015 годы подозреваемый получил почти миллион рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего».

По версии следствия, в начале 2011 года подозреваемый потребовал от руководителя одного из коммерческих предприятий передавать ему 1 000 рублей за каждый контейнер с ломом черного и цветного металла, отправленный с нарушениями погрузки. В период с февраля 2011 года по декабрь 2015 года руководитель данной коммерческой организации лично, а также через подчиненных работников передал подозреваемому в качестве коммерческого подкупа 957,5 тысячи рублей.

Подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Там вроде Синев работал в это время

  • Amurzd

    Amurzd
    1 час назад

    Там всю станции Белогорск надо брать за ж...опу...

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