В Интернете появилось объявление о продаже приюта для собак в Чигирях

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о том, что в селе Чигири Благовещенского района продаётся действующий приют для собак. Согласно информации, восемь соток земли готовы отдать за 350 000 рублей. По последней информации, в приюте на улице Кедровой живут около 80 выловленных на улицах Благовещенска собак.

Приют держит скандально известная фирма «Деним-А», ею руководит Вячеслав Золотарёв.

Объявление о продаже фирмы подписано именем Вячеслав. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к руководителю «Деним-А». Вячеслав Юрьевич удивился такому объявлению и сообщил: «Нет, такого объявления я не подавал, откуда оно появилось, кто его подал, я не знаю».

На данный момент объявление с сайта исчезло.

На сайте госзакупок администрация Благовещенского района 20 февраля объявляла аукцион на оказание услуг по временному содержанию и учёту безнадзорных животных. Максимальной ценой контракта назвали сумму в 285 307,95 рубля. Согласно документации, к 27 февраля было подано две заявки. Один из участников предложил цену – 283 800 рублей. 9 марта аукцион был завершён. В протоколе значится, что была подана заявка от ИП Золотарёв Вячеслав Юрьевич. Второй участник не указывается. Но аукцион признали несостоявшимся из-за того, что «требованиям соответствовала только одна вторая часть заявки на участие в нём».

27 февраля и 1 марта управление ЖКХ Благовещенска на электронной площадке www.rts-tender.ru разместило электронные аукционы на право заключения трёх муниципальных контрактов: на отлов и транспортировку, временное содержание, а также учет безнадзорных животных. Торги по всем трем контрактам должны были пройти 13 марта. Но в итоге желающих принять участие в аукционах не нашлось.

На сайте закупок указано, что «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки». В связи с этим аукционы признаны не состоявшимися. В мэрии города сообщили, что позже управлением ЖКХ аукционы будут объявлены повторно. Между тем в разговоре с корреспондентом Амур.инфо Вячеслав Золотарёв не исключил своего участия в них.

В этом году на отлов безнадзорных собак из городского бюджета выделили 82 тысячи рублей. На содержание и учет – 339 тысяч и 407 тысяч.

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#животные

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