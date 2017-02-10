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В Интернете появилось объявление о продаже приюта для собак в Чигирях

В Интернете появилось объявление о продаже приюта для собак в Чигирях

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о том, что в селе Чигири Благовещенского района продаётся действующий приют для собак. Согласно информации, восемь соток земли готовы отдать за 350 000 рублей. По последней информации, в приюте на улице Кедровой живут около 80 выловленных на улицах Благовещенска собак.

Приют держит скандально известная фирма «Деним-А», ею руководит Вячеслав Золотарёв.

Объявление о продаже фирмы подписано именем Вячеслав. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к руководителю «Деним-А». Вячеслав Юрьевич удивился такому объявлению и сообщил: «Нет, такого объявления я не подавал, откуда оно появилось, кто его подал, я не знаю».

На данный момент объявление с сайта исчезло.

На сайте госзакупок администрация Благовещенского района 20 февраля объявляла аукцион на оказание услуг по временному содержанию и учёту безнадзорных животных. Максимальной ценой контракта назвали сумму в 285 307,95 рубля. Согласно документации, к 27 февраля было подано две заявки. Один из участников предложил цену – 283 800 рублей. 9 марта аукцион был завершён. В протоколе значится, что была подана заявка от ИП Золотарёв Вячеслав Юрьевич. Второй участник не указывается. Но аукцион признали несостоявшимся из-за того, что «требованиям соответствовала только одна вторая часть заявки на участие в нём».

27 февраля и 1 марта управление ЖКХ Благовещенска на электронной площадке www.rts-tender.ru разместило электронные аукционы на право заключения трёх муниципальных контрактов: на отлов и транспортировку, временное содержание, а также учет безнадзорных животных. Торги по всем трем контрактам должны были пройти 13 марта. Но в итоге желающих принять участие в аукционах не нашлось.

На сайте закупок указано, что «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки». В связи с этим аукционы признаны не состоявшимися. В мэрии города сообщили, что позже управлением ЖКХ аукционы будут объявлены повторно. Между тем в разговоре с корреспондентом Амур.инфо Вячеслав Золотарёв не исключил своего участия в них.

В этом году на отлов безнадзорных собак из городского бюджета выделили 82 тысячи рублей. На содержание и учет – 339 тысяч и 407 тысяч.

Просмотров всего: 886

#животные

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Комментарии
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  • пользователь удален

    пользователь удален
    3 часа назад

    ну вот, не упустил Золотарев аукцион то, просто вдруг перестал соответствовать, а чой та?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    пользователь удален

    ну вот, не упустил Золотарев аукцион то, просто вдруг перестал соответствовать, а чой та?



    той то... он осенью выйдет на отлов и содержание, золотая жила, сами дохнут от мороза и голода. Главное успеть чипировать до того как сдохнут , сумма неплохая за чипы, а там можно и в яму. За все время с 2014 года небыло проведено НИ ОДНОЙ эвтаназии (гуманного усыпления) отловленных собак. Зато основная их часть была официально сдана на скотомогнильник.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    пользователь удален

    ну вот, не упустил Золотарев аукцион то, просто вдруг перестал соответствовать, а чой та?



    той то... он осенью выйдет на отлов и содержание, золотая жила, сами дохнут от мороза и голода. Главное успеть чипировать до того как сдохнут , сумма неплохая за чипы, а там можно и в яму. За все время с 2014 года небыло проведено НИ ОДНОЙ эвтаназии (гуманного усыпления) отловленных собак. Зато основная их часть была официально сдана на скотомогнильник.



    Ну так сдана же? В чём проблема то опять? Не поделился?

  • Tosha (просто мимо проходила)

    Tosha (просто мимо проходила)
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    пользователь удален

    ну вот, не упустил Золотарев аукцион то, просто вдруг перестал соответствовать, а чой та?



    той то... он осенью выйдет на отлов и содержание, золотая жила, сами дохнут от мороза и голода. Главное успеть чипировать до того как сдохнут , сумма неплохая за чипы, а там можно и в яму. За все время с 2014 года небыло проведено НИ ОДНОЙ эвтаназии (гуманного усыпления) отловленных собак. Зато основная их часть была официально сдана на скотомогнильник.



    сколько веревочки не виться... (с)

  • Patison

    Patison
    1 час назад

    Пусть "остров спасения" объявляет сбор средств. Выкупить эту шарагу да как люди дела решать.

  • Tosha (просто мимо проходила)

    Tosha (просто мимо проходила)
    1 час назад

    Patison

    Пусть "остров спасения" объявляет сбор средств. Выкупить эту шарагу да как люди дела решать.



    на кой?

    там нельзя быть приюту

    новому хозяину сразу на это укажут откуда надо

    это для откатов место было хорошее

    для работы - плохо, очень плохо

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