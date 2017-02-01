Илья Лагутенко предложил на купюре «Владивосток 2000» нарисовать туман

Фото: mk.ru

Лидер музыкальной группы «Мумий Тролль», почётный гражданин Владивостока Илья Лагутенко предложил внести изменения на новой купюре номиналом 2 000 рублей, добавив туман на море как символ неясной экономической ситуации. Об этом музыкант заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Прошло уже столько лет, настали те самые “времена почище”, значит, песня оказалась отчасти пророческой. А Владивосток победил в голосовании и благодаря нашим активным поклонникам. Я, будь у меня право голоса, изобразил бы на будущей купюре дальневосточный туман на море: попадая в него, испытываешь такую же неопределённость в будущем, как с курсами валют и прочими экономическими загадками», – поделился размышлениями Лагутенко.

Поклонники творчества группы «Мумий Тролль» уверены, что ставшая культовой песня «Владивосток-2000» сыграла не последнюю роль в выборе россиян во время голосования за изображение на новой банкноте. Как сообщало Амур.инфо, на двухтысячной купюре будет с одной стороны изображён мост на остров Русский во Владивостоке, с другой – изображение космодрома Восточный в Амурской области. Банкноту 200 рублей будут украшать виды Севастополя.

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#Дальний Восток #музыка #экономика

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