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В Благовещенске впервые пройдет чемпионат России по чтению вслух среди школьников

В Благовещенске впервые пройдет чемпионат России по чтению вслух среди школьников
Фото: www.press-line.ru

«Страница 17» – так называется чемпионат по чтению вслух для старшеклассников, который впервые пройдет в Благовещенске 20 марта. Соревнования проводятся организаторами чемпионата «Открой рот». В прошлом году они собрали 12 000 участников по всей России.

Отборочный этап чемпионата в Благовещенске пройдет онлайн. Выступления ребят запишут на видео, после чего ролики выложат в группе «Страницы 17» в социальной сети ВКонтакте. Регистрация участников проводится с 20 марта по 3 апреля. Заявку нужно оставить на сайте biblioring.ru

По правилам чемпионата, старшеклассники в течение минуты читают без подготовки отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы, заранее подготовленные организаторами.

Ролики будут записываться организаторами с 3 по 9 апреля. С 12 апреля начинается голосование за ролики в соцсетях.

В финал, который состоится 28 апреля, выйдут 10 старшеклассников, чьи выступления наберут больше всего голосов-лайков. Проголосовать за понравившиеся выступления ребят смогут все жители Благовещенска.

На отборочных этапах чемпионата старшеклассники города прочтут произведения Маршака, в честь 130-летия со дня рождения писателя.

Победитель «Страницы 17» в Благовещенске получит в подарок 30 книг от издательской группы «Эксмо-АСТ». Кроме того, он пройдет в региональный полуфинал, который состоится в Иркутске.

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#конкурсы #культура #отдых

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