Хиллари Клинтон может побороться за кресло мэра Нью-Йорка

Фото: politikus.ru

Экс-госсекретарь США и кандидат на президентских выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон не исключает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщил портал TMZ, передаёт «Лента.ру».

По данным TMZ, в на встрече с представителями политических кругов, состоявшейся в прошлом месяце, госпожа Клинтон «дала понять, что рассматривает такую возможность». Она беседовала с людьми из своего окружения «с целью определить уровень интереса и готовности поддержать ее кандидатуру», добавил источник интернет-издания.

Сама Клинтон пока никак не прокомментировала данную информацию.

Газета The Hill, в свою очередь, отмечает, что слухи о планах бывшего госсекретаря баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка возникают уже не в первый раз после её поражения на президентских выборах президента США.

В январе 2017 года близкий друг Клинтон политолог Нира Танден сообщила, что экс-госсекретарь отказалась от борьбы за кресло мэра Нью-Йорка. «Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности. Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост – будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», – подчеркнула Танден.

Просмотров всего: 43

#выборы #политика #США

распечатать