СМИ: средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75 %

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Средний размер взятки в России в минувшем году вырос на 75 %, составив 328 тысяч рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко.

Он отметил, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Управления расквартирования и строительства-заместителя начальника тыла главкомата Внутренних войск МВД России, которого подозревают в получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Дорогие подарки были получены военным чиновником от директора частной компании. Таким образом, предприниматель отблагодарил его за заключение контрактов на строительство объектов внутренних войск, сумма которых составила более 2 миллиардов рублей.

Всего, по словам собеседника издания, за прошлый год ГУЭБиПК выявило около 70 тысяч экономических преступлений, общий размер материального ущерба по оконченным делам составил порядка 300 миллиардов рублей – это на 37 % больше, чем годом ранее. Возмещено было около 108 миллиардов рублей, что выше показателей предыдущего года на 23 %.

Курносенко также подчеркнул, что коррупционные схемы всё время меняются. «Появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы её передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платёжные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», – сказал он.

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#криминал #российская власть

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