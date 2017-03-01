Андрей Кончаловский планирует приехать в Благовещенск

Фото: izvestia.ru

Накануне своего 80-летия известный режиссер Андрей Кончаловский отправился в юбилейный тур по регионам России. Начался он 16 марта в Нижнем Новгороде. Собирается юбиляр посетить и ряд городов Дальнего Востока: Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток, сообщают «Известия».

«Этот проект дает прекрасную возможность привлечь внимание нового поколения к фильмам, ставшим классикой советского и российского кино, подарить зрителям встречу с русским реалистическим театром. А также пригласить жителей наших городов встретиться с Андреем Кончаловским и из первых уст услышать историю художника, работавшего в Европе и Америке и вернувшегося на Родину трудиться на благо своей страны», — прокомментировали в пресс-службе Кончаловского.

Во время тура можно будет не только посмотреть известные картины режиссера, но и посетить посвященные им лекции. Рассказ о фильмах — важная составляющая тура. Тем более что в последние своих картинах — «Белые ночи почтальона Тряпицына» и «Рай» — режиссер открывает новые стилевые горизонты.

Для показа в юбилейном туре будут отреставрированы такие фильмы мастера, как «Первый учитель», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Сибириада», «Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Курочка Ряба». Благодаря содействию фонда «Искусство, наука и спорт» работы Кончаловского будут доступны и для слабовидящих зрителей. В городах, где имеются специально оборудованные кинотеатры, пройдут показы картины «Рай» с тифлокомментариями.

Также в рамках юбилейного года состоится визит Андрея Кончаловского на Дальний Восток: режиссер посетит Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток. В Тюмени, Перми, Самаре, Воронеже, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах пройдут ретроспективы фильмов народного артиста.

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#кино #культура

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