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Пользователи Twitter подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолётом

Пользователи Twitter подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолётом
Фото: twitter.com

Пользователей соцсети Twitter позабавила запись в микроблоге президента Украины Петра Порошенко, который сравнил страну с самолётом. «Украина как самолёт, у которого два крыла. Первое – это демократия, второе – это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла», – цитирует твит Порошенко РИА Новости.

Такое сравнение вызвало недоумение у интернет-пользователей. В комментариях к записи украинского лидера они высказали мысль, что одних крыльев для успешного полёта самолёту, всё-таки, недостаточно.

«Машешь, машешь этими крылами, но ни взад, ни вперёд. Видать, кроме крыльев чего-то ещё сильно надо, а этого нет», – написал один из комментаторов.

​Другой заметил, что Украину, скорее, стоит уподобить ракете. «Сейчас Украина как ракета. Летит без единого крыла в неизвестном направлении», – написал он.

​«Такое ощущение, что наш самолёт уже в неуправляемом штопоре», – грустно пошутил ещё один микроблогер.

«Украина как самолёт, и сейчас мы сделаем мёртвую петлю», – отметил очередной пользователь.

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#интернет #политика #Украина

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