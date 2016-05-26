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Обвиняемый в подкупе Антон Таран не хочет, чтобы его судил мировой суд

Обвиняемый в подкупе Антон Таран не хочет, чтобы его судил мировой суд

Благовещенский предприниматель Антон Таран, обвиняемый в коммерческом подкупе, подал апелляцию на решение горсуда, в котором рассматривается его дело. 14 февраля было постановлено направить уголовное дело Тарана в мировой суд. Однако подсудимый обжаловал это решение.

Как сообщало Амур.инфо, 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа. Он пытался подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Первоначально суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 25 ноября предпринимателя заключили под стражу. 6 февраля 2017 года начались судебные слушания.

Антон Таран написал апелляционную жалобу в областной суд, в которой он заявляет, что не согласен с решением, поскольку его дело относится к подсудности городского суда. Апелляция будет рассмотрена в течение месяца.

В пресс-службе городского суда корреспонденту пояснили, что к ведению мирового суда относятся в том числе и уголовные дела, в которых подсудимый может получить срок до трех лет. Статья, по которой обвиняют Антона Тарана, предполагает максимальное наказание – до двух лет заключения.

Причины, по которым Антон Таран предпочитает, чтобы его дело рассматривали в городском, а не мировом суде, неизвестны.

Просмотров всего: 843

#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Видимо мосты уже навёл с другим судьей, денег то много,

  • Милая-дама

    Милая-дама
    58 минут назад

    Ничего не треснет у него? хватает же ещё совести своё фи высказывать

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    Красава Антошка. Протянет так пару лет и освободят в зале суда. И никто типа ничего не понимает, никому ничего не известно.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    43 минуты назад

    ...в чем профит? 2 года в ивс и сизо тоже не айс.

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    Милая-дама

    Ничего не треснет у него? хватает же ещё совести своё фи высказывать



    Имеет право по Закону.



  • mikey007

    mikey007
    33 минуты назад



    Причины, по которым Антон Таран предпочитает, чтобы его дело рассматривали в городском, а не мировом суде, неизвестны



    А че там неизвестны...мировые это федеральные судьи, городские местные...

    Видимо откупился от едросни.

    Вона как тут едросовские боты по нему убивались, до сих пор тявкают, ясно дело шавкам команду дали цену набить.

  • Krosssik

    Krosssik
    17 минут назад

    Надеюсь суд не пойдёт на встречу этому уголовнику

  • Потенциал

    Потенциал
    8 минут назад

    Все правильно-пока он не осужден он под домашним арестом

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 минут назад

    mikey007



    Причины, по которым Антон Таран предпочитает, чтобы его дело рассматривали в городском, а не мировом суде, неизвестны



    А че там неизвестны...мировые это федеральные судьи, городские местные...

    Видимо откупился от едросни.

    Вона как тут едросовские боты по нему убивались, до сих пор тявкают, ясно дело шавкам команду дали цену набить.



    Когда доили, то нормальным был, када во власть полез активно, то задавили сразу :))) место указали. Я ЗА справедливость, а по сему вместе с тараном рядом садить и тех, кто раньше с него таскал на "поддержку"

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