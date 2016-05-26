Обвиняемый в подкупе Антон Таран не хочет, чтобы его судил мировой суд

Благовещенский предприниматель Антон Таран, обвиняемый в коммерческом подкупе, подал апелляцию на решение горсуда, в котором рассматривается его дело. 14 февраля было постановлено направить уголовное дело Тарана в мировой суд. Однако подсудимый обжаловал это решение.

Как сообщало Амур.инфо, 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа. Он пытался подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Первоначально суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 25 ноября предпринимателя заключили под стражу. 6 февраля 2017 года начались судебные слушания.

Антон Таран написал апелляционную жалобу в областной суд, в которой он заявляет, что не согласен с решением, поскольку его дело относится к подсудности городского суда. Апелляция будет рассмотрена в течение месяца.

В пресс-службе городского суда корреспонденту пояснили, что к ведению мирового суда относятся в том числе и уголовные дела, в которых подсудимый может получить срок до трех лет. Статья, по которой обвиняют Антона Тарана, предполагает максимальное наказание – до двух лет заключения.

Причины, по которым Антон Таран предпочитает, чтобы его дело рассматривали в городском, а не мировом суде, неизвестны.

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