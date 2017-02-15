В Приамурье в первый же день операции «Розыск» удалось задержать двоих разыскиваемых

Фото: пресс-служба УФССП России по Амурской области

В Амурской области 15 марта стартовала операция «Розыск», направленная на поиск и задержание граждан, находящихся в розыске. В первый же день она дала результаты: были задержаны двое человек.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, судебные приставы совместно с полицейскими обнаружили в Благовещенске жителя города Зеи. Мужчина подозревается в неуплате алиментов в размере более 110 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, однако амурчанин скрылся от правосудия.

Задержанный будет доставлен в Зею – для производства необходимых следственных действий.

Второго мужчину разыскали белогорские судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Его обнаружили во время проверки документов, удостоверяющих личность. Амурчанин находился в бегах с 27 февраля 2017 года.

Разыскиваемого задержали и доставили в районный отдел полиции.

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