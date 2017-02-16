В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля

Фото: youtube.com

Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom назвал «Клуб весёлых и находчивых» (КВН) «инструментом политической стратегической коммуникации». Создателей популярной юмористической телепрограммы обвинили в тесной связи с Кремлём. Об этом сообщает «Российская газета».

В качестве наглядного примера натовцы привели выступление московской команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН». Сотрудники StratCom сравнили два изображения, которые команда в ходе своего выступления демонстрировала на экране: интернет-мем президента России Владимира Путина, сидящего верхом на медведе и фото бывшего президента США Барака Обамы, который едет на велосипеде по парку.

В докладе делается вывод о том, КВН является коммерческим продуктом, который процветает во многом из-за «особых отношений с Кремлём», он также называется «инструментом политической стратегической коммуникации».

Это заявление представителей НАТО прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», – иронически отметила дипломат на своей страничке в Facebook.

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#политика #США #ТВ #юмор

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