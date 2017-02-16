Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:31 0

В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля

В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля
Фото: youtube.com

Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom назвал «Клуб весёлых и находчивых» (КВН) «инструментом политической стратегической коммуникации». Создателей популярной юмористической телепрограммы обвинили в тесной связи с Кремлём. Об этом сообщает «Российская газета».

В качестве наглядного примера натовцы привели выступление московской команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН». Сотрудники StratCom сравнили два изображения, которые команда в ходе своего выступления демонстрировала на экране: интернет-мем президента России Владимира Путина, сидящего верхом на медведе и фото бывшего президента США Барака Обамы, который едет на велосипеде по парку.

В докладе делается вывод о том, КВН является коммерческим продуктом, который процветает во многом из-за «особых отношений с Кремлём», он также называется «инструментом политической стратегической коммуникации».

Это заявление представителей НАТО прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», – иронически отметила дипломат на своей страничке в Facebook.

Просмотров всего: 42

#политика #США #ТВ #юмор

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Пользователи Twitter подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолётом
Общество

3 года назад Крым вошёл в состав России
В России и мире

Офицеры ВМС США продавали военные секреты за взятки, откаты и секс-вечеринки
Общество

80 лет назад родился яркий представитель «деревенской прозы» Валентин Распутин