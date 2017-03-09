Фотовыставка Ромы Зверя открылась в Петербурге: обзор прессы

Фото: rg.ru

О чем пишут сегодняшние газеты, рассказывает в очередном обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» и обозреватель Амур.инфо Павел Савинкин.

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«Амурская правда» начала готовить своих читателей к отпускному сезону, изучая вопрос: «Где можно бюджетно отдохнуть этим летом». Любопытствуя, где же? – читатели могут открыть издание на 27-й странице и увидят, что отдохнуть можно везде, правда, с некоторыми оговорками. Если прекращаются чартеры на Таиланд, то увеличиваются на Вьетнам. А еще есть Турция, Тунис, да если еще позаботиться о билетах заранее… В общем, стоит подумать, надо ли растрачивать себя только на огородные грядки…

Не пропусти

С интересом обозреватель прочел двухстраничное интервью с ректором АмГУ Андреем Плутенко. При этом вопросы задавали не журналисты, а слушатели лицея – это произошло в рамках проекта «Классный час». Андрей Долиевич рассказал, что сачковал с лекций, что катается на роликах и что хочет работать простым библиотекарем. Ну и много еще чего. Интересный материал – разговор с интересным человеком.

Также в номере

Еще обращает на себя внимание публикация о съемках фильма «Мифы о Москве» – этот проект собрал практически всех самых-пресамых звезд отечественного кинематографа. Достаточно назвать Ксению Раппопорт и Викторию Исакову (этих Павел Андреевич особо любит). А еще Ургант, Верник, Бондарчук, Безруков… Список занимает треть колонки. Обещают, что комедия будет очень смешной.

Правда, несколько лет назад читатели наверняка уже смотрели совершенно не смешное «Очень смешное кино»…

Напишут же такое

О чем пишет «Российская газета». А она извещает о том, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий сотрудникам МВД выезжать за границу. Это объясняется заботой о полицейских: запрет на выезд за рубеж преследует цель оградить их от провокаций, похищений, терактов и прочего подобного.

Еще здесь пишут о том, что офицеры ВМС США продавали военные секреты в обмен на спиртное, ужины и секс-вечеринки. Читатели согласятся: мелковатые какие-то в США носители секретов.

Очень интересно

Еще в главной газете страны рассказывается о том, что в Питере, в центре современного искусства «Эрарта» открылась фотовыставка лидера группы «Звери» Ромы Зверя. И это не сладенький гламур, а репортажные снимки. «И прямо скажу, – пишет Павел Андреевич, – находился бы в Питере, не пропустил бы, зная, что такое «Эрарта» и кто такой Рома Зверь».

Фото: topdialog.ru

Из курьезного – заметка о том, как известного российского волейболиста Александра Кимерова сотрудники полиции Самары, откуда он летел, сняли с рейса на Москву из-за его роста. Заметка называется «Помешали ноги».

На посошок

И напоследок «Панорама», где автор обзора нашел заметку о том, как в Голландии, в городе Неймеген к полиции обратилась 99-летняя старушка с необычной просьбой – дать ей возможность посидеть в камере для арестованных. Такой каприз у нее возник накануне 100-летнего юбилея.

Полицейские прониклись этой просьбой и исполнили, возможно, последнюю волю бабульки. На нее надели наручники и запихнули в камеру, где уже находились опытные «сиделки». Отведав баланды из миски с дыркой, проведя ночь в штрафном изоляторе, старушка вышла на свободу с чистой совестью.

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