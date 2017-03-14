3 года назад Крым вошёл в состав России

Фото: wmwc.ru

Три года назад в этот день состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России. Явка, по официальным данным, составила около 83 % избирателей. Из тех, кто пришёл на участки, около 97 % высказались за воссоединение с Россией.

На референдум вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Участникам голосования нужно было выбрать один из этих двух вариантов. Новое руководство Украины, пришедшее на смену отстранённому от власти президенту Виктору Януковичу, заявило, что не признаёт итоги референдума. С такими же заявлениями выступили представители Евросоюза и США.

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230 лет назад родился выдающийся немецкий физик Георг Симон Ом. Именно он вывел теоретически и подтвердил на опыте закон, выражающий связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением (известен как закон Ома). Его именем названа единица электросопротивления (Ом). В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Георга Ома кратеру на обратной стороне Луны.

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90 лет назад родился советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров. Свой первый космический полёт Комаров совершил 12-13 октября 1964 года на борту космического корабля «Восход» вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только лётчик, но также инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершал полёт без скафандров. Впервые была применена система мягкой посадки. Итоговая длительность полёта составила 24 часа 17 минут, за это время корабль 16 раз облетел земной шар.

В августе 1966 года было принято решение, что Владимир Комаров будет пилотировать «Союз-1». Этот полёт 23-24 апреля 1967 года оказался роковым: Комаров погиб при завершении программы полёта, когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. На большой скорости спускаемый аппарат врезался в землю в пустынной местности в Адамовском районе Оренбургской области и загорелся. Аппарат был полностью разрушен при столкновении с землей и вследствие начавшегося после этого возгорания остатков конструкции.

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Своё 50-летие сегодня отмечает эстрадный певец, танцор, диджей, телеведущий, бывший участник группы «Кар-мэн» Богдан Титомир. Группа «Кар-мэн», задуманная как «экзотик-поп-дуэт», была образована Сергеем Лемохом и Богданом Титомиром в 1989 году. К концу 1991 года Сергей Лемох остался в группе, а Богдан Титомир начал сольную карьеру. Титомир стал первым популярным российским исполнителем в стиле хип-хоп. Его отличали гипертрофированная по тем временам эксплуатация сексуальности, а также попытка подвести идеологию под нехитрые, а иногда нескладные тексты (речитативы) его песен. Неслучайно было придумано и активно рекламировалось движение «Высокая энергия», совпадающее с названием самого популярного альбома. Ну, и как не вспомнить случайно оброненную Богданом Петровичем фразу, мгновенно ставшую крылатой: «пипл хавает!».

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