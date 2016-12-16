Центр по поддержке предпринимательства откроют в Приамурье

Фото: ugra-tv.ru

В Амурской области в этом году будет открыт Центр по поддержке предпринимательства. Предполагается, что он будет оказывать амурским предпринимателям информационные и консультационные услуги. В частности, оказывать помощь в создании брендов.

Как сообщает пресс-служба амурского заксобрания, уже решен вопрос финансирования: будут привлечены 2 миллиона 567 тысяч рублей федеральных средств, еще 766 тысяч рублей выделят из бюджета области. Эти деньги направят именно на оказание услуг и проведение мероприятий. Сам же процесс создания нового центра особых затрат не потребует, поскольку к работе в основном будут привлекаться имеющиеся специалисты.

В настоящее время работа уже ведется – разрабатываются необходимые порядки, формируется документация.

Как отмечается, наличие Центра по поддержке предпринимательства в Приамурье – обязательное условие со стороны Федерации по конкурсному отбору предоставления субсидий.

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