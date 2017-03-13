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Сегодня, 09:07 0

День будет теплым: прогноз погоды в Амурской области на 16 марта

День будет теплым: прогноз погоды в Амурской области на 16 марта
Фото: livemaster.ru

16 марта, в четверг, в Амурской области ясно и тепло. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Столбики ртутных термометров поднимутся до плюс 8 градусов. По крайним северным районам будет немного холоднее – от -3 до +2.

Тепло будет и в Благовещенске, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Уличные термометры покажут 6…8 градусов выше нуля. Дует северо-западный ветер, его скорость составляет 4-9 метров в секунду.

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#погода

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