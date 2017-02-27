Благовещенцы бьются за то, чтобы второй раз признать свой дом аварийным
Жильцы одного из благовещенских домов борются за новые квартиры. Для этого им надо снова признать своё жильё аварийным. 11 лет назад их двухэтажный дом уже включали в программу по переселению из ветхого аварийного жилья. Расселение переносили из-за недостатка средств в бюджете.
«Получается, если бы не обои, стены бы не держались. Вот такая картина происходит каждый год. Мы замазываем, всё это облетает. Вот недавно замазала, потому что стену выпирает. Сейчас начнёт оседать – всё это вывалится», – рассказывает благовещенка Оксана Кудашова, которая живёт в доме № 157 по улице Чайковского.
Стены в квартире женщины рушатся на глазах. Всё началось с мелких трещин в 2006 году, когда она только заселилась. Теперь строительные растворы не помогают. Стены отваливаются кусками.
«С крыши течёт постоянно, постоянно ливень. Обои отходят. В комнате такая же картина. Стены все валятся, всё лопается», – показала горожанка.
У хозяйки квартиры всегда под рукой мешки с цементом, чтобы залатать дыры и в полу.
«Каждый год подсыпаю. Я боюсь провалиться к соседке внизу. Каждый раз цементируем, а пол уходит и уходит. Унитаз шатается, трубы лопаются», – делится Оксана Кудашова.
У соседей снизу пол тоже уходит из-под ног. Павел Дьячков живёт в этом доме более 20 лет. Последние пять лет в квартире отходит обшивка на стенах и проваливаются половицы. О подполье хозяину давно пришлось забыть. «Я его закрыл, потому что всё шатается, балка прогнила – уходит вниз, потому что вода, сырость», – говорит житель дома.
А сосед напротив до сих пор не может поставить счётчики – трубы потрескались, ведь в последний раз их меняли во время капитального ремонта в 1975 году. Встать в очередь на новый ремонт у жильцов три года назад не получилось – в администрации не было на это денег, хотя пять из восьми квартир в доме принадлежат местному муниципалету.
С просьбой провести ремонтные работы обращались и в управляющую компанию, но безрезультатно – жалуются люди. Без камеры в компании пояснили – частично ремонт они всё-таки сделали, и жильцы подписали соответствующий акт. Тем не менее дом, построенный почти 60 лет назад, износился больше чем наполовину – уверяют жители.
«Была комиссия в 2006 году, даже запретили прописываться этом доме, и даже в пятом домоуправлении была папка, где было написано, что наш дом должен уже вставать или на ремонт или быть ветхо-аварийным. Однако потом эта папка исчезла. Нас постоянно отодвигают и отодвигают. Куда уходит программа, мы не можем понять», – комментирует жительница дома № 157 по улице Чайковского Лариса Фоменко.
Жильцы обращались с этой проблемой в прокуратуру и в городскую администрацию. Чтобы добиться новых квартир по федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья, людям надо в очередной раз пройти процедуру признания дома аварийным. Такой ответ им дали местные власти:
Техническое обследование и заключение должны сделать в проектной организации, стоимость составит более 40 тысяч рублей, то есть по 5,5 тысячи рублей с каждой семьи. Таких средств, говорят, у них нет – в доме проживает много инвалидов и пенсионеров. К тому же признание дома аварийным – вопрос не только денег, но и времени. Собрать нужные бумаги нужно до осени. 1 сентября действие федеральной программы закончится.
Амурская область в прошлом году не приступила к выполнению плана по переселению из аварийного жилья, об этом накануне написал «Коммерсантъ». Полностью выполнили план в Калининградской и Московской областях и ещё в более чем 50 субъектах. Низкий показатель – в Саратовской, Тульской и Ивановской областях. Нулевое исполнение планов лишь в Приамурье и в Туве. В минстрое считают, что в области есть риск не расселить людей из аварийного жилья и к 1 сентября этого года. В это время завершится действие федеральной программы, которая началась ещё в 2014 году.
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