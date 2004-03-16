Сдавали нормы ГСО: история Приамурья

1937 год. 90 амурчанок сдали нормы на значок ГСО (нагрудный знак «Готов к санитарной обороне СССР»), 80 – на значок ПВХО («Готов к противовоздушной и противохимической обороне СССР»).

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16 марта 1917 года в Благовещенске митинговали и устраивали демонстрации. Так рабочие, солдаты и казаки выражали своё отношение к сообщению о свержении самодержавия.

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В 1920-м добровольцы записывались для отправки на фронт в Восточное Забайкалье. А областной исполком в Благовещенске 16 марта утвердил постановление о национализации частных кинотеатров и передаче их в ведение совета народного образования.

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16 марта 1955 года механики колхозных радиоузлов получили свидетельства об окончании двухмесячных курсов, организованных для них при Амурской областной дирекции радиосети.

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В 1969 году в этот день амурчане выбирали депутатов в местные Советы. Новый статус в итоге получили 9 850 человек.

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1976 год. Выставочный комитет ВДНХ СССР наградил коллектив предприятия «Зеягэсстрой» дипломом I степени. Золотой медалью ВДНХ награждён начальник «Зеягэсстроя» А. М. Шохин, серебряной – главный инженер В. В. Конько и его заместитель Р. О. Годасс. Бронзовых наград удостоены главный инженер управления производственных предприятий Ю. И. Ионов, бригадир комплексной бригады управления основных сооружений правого берега Л. А. Дроздов, начальник центральной лаборатории В. М. Бертов, начальник участка управления основных сооружений правого берега Г. И. Хамчук.

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Благовещенцы хотели провести референдум. 16 марта 2004 года инициативная группа подала документы для регистрации. 12 благовещенцев, в числе которых три депутата городской думы, решили провести референдум: «Согласны ли жители Благовещенска на передачу предприятий ЖКХ в акционерное общество «Амурские коммунальные системы» или другие частные руки?»

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Казино и игровые автоматы переселили. Согласно закону Амурской области, с 16 марта 2007 года они не могли располагаться в жилых домах, детских, лечебных и образовательных учреждениях. Также в списке – вокзалы, рынки, магазины и учреждения культуры. Запрещалось ставить игровые автоматы и на улице.

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2011 год. В Благовещенск приехали корреспонденты немецкого журнала Spiegel. Зарубежных репортёров интересовали российско-китайские отношения. Руководитель московского бюро издания Матиас Шепп вместе с фотографом уже побывали в Чите, Забайкальске. В Благовещенске они посетили один из китайских торговых центров, встретились с китайской семьёй, живущей в Благовещенске; с гражданами Китайской Народной Республики, которые работали в областном центре и вели бизнес в России.

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Муфтий Дальневосточного федерального округа вместе с имамом Благовещенска и Амурской области 16 марта 2012 года провели пятничный намаз. Гость похвалил работу главы мусульманской общины, назвав имама креативным и деятельным, несмотря на молодой возраст. Городским мусульманам муфтий сообщил хорошую новость: власти пообещали посодействовать с выделением земли под мечеть.

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В 2015 году в этот день в селе Тамбовка загорелся склад с сельскохозяйственными удобрениями в районе СПК «Искра». По словам очевидцев, возгорание началось около 9 часов утра. Дым от пожара накрыл территорию села. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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#жизнь #история

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