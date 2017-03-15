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15 марта 2017, 20:05 2

В Свободненском районе перевернулся УАЗ: сообщают о погибшем

В Свободненском районе перевернулся УАЗ: сообщают о погибшем
Фото: Вконтакте, SVB News

15 марта на трассе в районе села Черновка Свободненского района Приамурья произошла авария, с дороги слетел автомобиль УАЗ. По некоторым данным, погиб человек. Информация о ДТП, случившемся в 30 километрах от Свободного, появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, вероятно, автомобиль влетел в деревья и перевернулся. Люди сообщают, что на месте происшествия лежит прикрытое тело погибшего. Подробности выясняются.

Фото: vk.com/svbnews

Просмотров всего: 1187

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сильно ...

    Думал опять буханка с вахтовиками со смены...

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