В Свободненском районе перевернулся УАЗ: сообщают о погибшем
15 марта на трассе в районе села Черновка Свободненского района Приамурья произошла авария, с дороги слетел автомобиль УАЗ. По некоторым данным, погиб человек. Информация о ДТП, случившемся в 30 километрах от Свободного, появилась в соцсетях.
По словам очевидцев, вероятно, автомобиль влетел в деревья и перевернулся. Люди сообщают, что на месте происшествия лежит прикрытое тело погибшего. Подробности выясняются.
Фото: vk.com/svbnews
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