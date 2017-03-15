В Свободненском районе перевернулся УАЗ: сообщают о погибшем

Фото: Вконтакте, SVB News

15 марта на трассе в районе села Черновка Свободненского района Приамурья произошла авария, с дороги слетел автомобиль УАЗ. По некоторым данным, погиб человек. Информация о ДТП, случившемся в 30 километрах от Свободного, появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, вероятно, автомобиль влетел в деревья и перевернулся. Люди сообщают, что на месте происшествия лежит прикрытое тело погибшего. Подробности выясняются.

Фото: vk.com/svbnews

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#ДТП #происшествия

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