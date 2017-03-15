В горбольнице Благовещенска освоили новый метод операций на суставах без глубоких разрезов

Амурские травматологи осваивают новые методы восстановления связок. До этого подобные операции делал только один амурский доктор. Нередко жителям области приходилось обращаться за помощью в другие регионы. Мастер-классы по артроскопии для местных врачей в Благовещенске проводит травматолог-ортопед из Красноярска.

Одна из операций в Благовещенской городской клинической больнице оказалась под пристальным вниманием не только медиков, но и журналистов. Вмешательство такого уровня в стенах медучреждения проводили впервые. Пациенту делали артроскопию коленного сустава. Выполнял операцию доктор из Красноярска, там подобные манипуляции проводят уже больше 15 лет.

«Уникальными для России эти технологии назвать уже сложно, но они новые для вашего региона, скорее всего. Речь идёт о реконструктивной артроскопии крупных суставов, таких как коленный и плечевой. Эти операции связаны с восстановлением повреждённых структур выше обозначенных суставов, что позволяет вернуть человека либо к труду, либо к лучшему качеству жизни, – комментирует руководитель центра травматологии-ортопедии краевой клинической больницы Красноярска Алексей Лубнин. – У нас же технологии идут постепенно с запада на восток, поскольку ваш восток не просто восток, но и дальний, видимо, пришло время», – отметил специалист.

До этого такие операции в Амурской области выполнял только один доктор – в детской областной больнице, а желающих получить высокотехнологичную помощь среди жителей области много. Проблемы только с коленным суставом встречаются у каждого десятого пациента травматологии.

«Это постоянная хроническая боль, которая беспокоит. Любая травма коленного сустава – достаточно часто это спортивная травма, то есть какие-то подвывихи в коленном суставе, развороты, прыжки в высоту и так далее. То есть любая травма может привести к данной патологии. И такой патологии очень много», – говорит заведующий ортопедотравматологическим отделением Благовещенской городской больницы Александр Чепелев.

Операция длится около часа. В этом случае новую связку пациенту делают из собственных сухожилий, но могут внедрить и искусственную. Для подобных операций часто используют импланты. Их стоимость от 15 тысяч рублей.

«Дискомфорт они не доставляют, потому что они биосовместимы. То есть каждый имплант стерилен, у каждого есть размеры, на операцию доктор может выбрать любой из предоставленных размеров под каждого пациента. И то, что имплант резорбируется, то есть исчезает, замещается костью – мы имеем клинические исследования», – комментирует менеджер компании по производству имплантов и внедрению высоких технологий Марат Хузияхметов.

Конференция врачей под руководством Красноярского специалиста длится четыре дня. Лекции посетили несколько десятков специалистов. После курсов травмотологи смогут делать такие сложные операции. В горбольнице подготовили 4 травматологов. Курсы по артроскопии они проходили не только в стенах своего медицинского учреждения, но и в Москве. Опыт пока в более простых операциях у них есть, и не маленький. Сейчас врачи выходят на новый уровень.

«Сложно всё-таки осваивать новый сустав. Всё, что касается коленного сустава, это ранее я видел, но пока не пробовал. Это интересно. Это познавательно, но пока это ново, но людям не стоит бояться к нам идти», – комментирует врач травматолог-терапевт Благовещенской городской больницы Григорий Ларичев.

Желающих вылечить свои суставы в горбольнице уже 40 человек. Бесплатно получить высокотехнологичную помощь по квотам пока смогут 140 пациентов. Направить на операцию могут в поликлинике или травмпункте. По словам красноярского специалиста, врачи первичного звена тоже обязаны знать об артроскопии, которая способна сделать жизнь человека лучше.

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