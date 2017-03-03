Загадка с гаджетом: благовещенка через суд добивается замены айфона или возврата денег

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В амурском управлении Роспотребнадзора отмечают, что количество обращений с просьбой разобраться в качестве товара возрастает. В прошлом году в консультационных пунктах жителям Амурской области дали около 7 тысяч консультаций, помогли составить более 1 500 претензий. В результате потребителям вернули около 19 миллионов рублей.

Большинство обращений связаны с ненадлежащим качеством товара. В основном люди жалуются на качество бытовой техники, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников, компьютеров и стиральных машин. Из услуг чаще всего недовольны качеством мебели на заказ, установкой окон, ремонтом сложно-бытовой техники и услугами строителей.

Так, одна из жительниц Благовещенска не может добиться, чтобы ей вернули деньги или оплатили ремонт телефона, который она купила в одном из магазинов. Гаджет стоимостью 70 рублей сломался спустя полгода. Подобные обращения ежедневно поступают в управление Роспотребнадзора по Амурской области. За последние четыре года их число увеличилось в 1,5 раза.

…Новый гаджет перестал радовать Ольгу Меркулову с первых дней после покупки, он зависал, медленно выполнял команды. Спустя полгода он и вовсе начал быстро разряжаться, при маленьком заряде стал отключаться. Девушка обратилась в салон. Там телефон взяли на гарантийный ремонт. Ответ сервисного центра обескуражил.

«Когда мы обратились в первый раз с телефоном в ремонт, сдав его по гарантийному обслуживанию, нам пришёл ответ от официального сервисного центра компании, что "ваш телефон был заменён на другое устройство" и была проставлена определённая дата – 13 июля 2016 года. Обращались мы с претензией в начале октября 2016 года. Естественно, всё это время я ходила с телефоном, начиная с 20 марта 2016 года», – рассказывает жительница Благовещенска Ольга Меркулова.

Откуда появилась такая информация, до сих пор остаётся загадкой. Гаджет в итоге не отремонтировали, более того, саму претензию в салоне взяли только на третий день. За помощью благовещенка обратилась к адвокату. Разбираться, кто прав, предоставили суду, но за день до заседания, 15 февраля, Ольге позвонили из юридического отдела магазина и предложили подписать мировое соглашение.

«Мне сказали, что мы в любое время сможем обратиться с заменой телефона, чтобы мы не ждали юридического решения. Но адвокат посоветовал всё же выждать 14 дней. И спустя это время, 6 марта 2016 года, мы обратились уже с постановлением. подписанным определением суда, в компанию», ­– продолжает Ольга Меркулова.

Но и после этого ей отказали. Салон потребовал экспертизу, несмотря на то, что сам предложил обменять айфон. Ольга говорит, что такую наглость терпеть не намерена и будет требовать принудительного возврата денег. Сотрудники управления Роспотребнадзора говорят – подобных случаев, когда правами потребителя пренебрегают, сегодня тысячи.

«В 2016-ом году управлением рассмотрено около 3 000 обращений потребителей. Причём каждое из них стало основанием для проведения проверки. Помимо нас обращением потребителей занимаются консультационные центры, консультационные пункты. Ежегодно так обращаются более шести тысяч граждан», – прокомментировала помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Наталья Саблук.

По Благовещенску в этом году больше тысячи жителей защитили свои права с помощью отдела по защите прав потребителей. В итоге было выявлено чуть больше 1 000 нарушений. В досудебном порядке удовлетворили 96 % претензий. Потребителям вернули около 7,5 миллиона рублей. Больше половины обращений связаны с ненадлежащим качеством товаров. В основном горожане жалуются на бытовую технику, мобильные телефоны, телевизоры, холодильники, компьютеры и стиральные машины. Из услуг люди чаще всего недовольны качеством мебели на заказ, установкой окон, ремонтом сложно-бытовой техники и услугами строителей.

Просмотров всего: 24

#закон

распечатать