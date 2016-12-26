Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: гидрореабилитация детей-инвалидов и Зазейское восстание 1924 года

В четверг, 16 марта, гостем «Эха Москвы в Благовещенске» станет тренер по плаванию, гидрореабилитолог Александр Ярошев. Утром с ведущими Екатериной Кузьминой и Ильёй Кутырёвым поговорят о развитии гидрореабилитации для детей-инвалидов в Благовещенске.

Днём в эфире будет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема очередного выпуска: «Зазейское восстание 1924 года». Собеседник Михаила Митрофанова – потомок организаторов и участников событий Анатолий Корженевский.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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