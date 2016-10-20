Амурские хирурги первыми на Дальнем Востоке выполнили резекцию желудка без скальпеля

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Впервые на Дальнем Востоке проведена лапароскопическая операция на желудке. Её выполнили хирурги Амурской областной клинической больницы, которые в течение последних лет активно осваивали новые технологии современной хирургии, лапароскопические, эндовидеохирургические, малоинвазивные, а по сути – малотравматичные для пациента.

«Мы постоянно учились на центральных базах, к себе приглашали московских и новосибирских специалистов, лучших хирургов России. Они проводили мастер-классы, обучали наших докторов. Сейчас все это воплощаем в жизнь. К тому же, в больницу поступило необходимое для этого новое современное оборудование, инструменты, методики. И мы постепенно стали делать лапароскопические операции, расширять их спектр. Сначала это были грыжа, аппендицит, желчекаменная болезнь и другие. Сегодня для нас оперативные вмешательства при таких заболеваниях с применением лапароскопических методов – норма. На желудке выполнили впервые, причём впервые на Дальнем Востоке», – рассказал заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы по хирургии, главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения области Евгений Брегадзе.

Как рассказал Евгений Юрьевич, к операции шли поступательно, всё выверяли, отрабатывали. Появилась возможность все знания применить на практике в полном объёме, когда в хирургическое отделение областной больницы поступила больная с осложненной язвенной болезнью, стенозом и т.д.. Хирурги Евгений Брегадзе и Геннадий Гончарук решили выполнить резекцию желудка лапароскопическим методом.

«Мы были к ней готовы и легко и свободно её сделали. После операции никаких осложнений не наблюдалось. Больной не было необходимости находиться в палате реанимации, как это было раньше после обычной резекции желудка. Женщину сразу перевели в обычную палату. На следующий день после операции она уже ходила. Сейчас она выписана домой», – сказал Евгений Юрьевич.

Как пояснил Евгений Юрьевич, если выполнять эту же операцию обычным способом, то больной после оперативного вмешательства какое-то время обездвижен, ему тяжело, больно, он длительно восстанавливается, а послеоперационный период в среднем длится до десяти дней.

Новые технологии сводят к минимуму травмирование больного, сокращают сроки послеоперационного выхаживания и нахождения пациента в стационаре. Всё это также позволяет сократить операционный койко-день, а значит, сэкономить больничные средства. В будущем специалисты планируют увеличивать объём операций, расширяя спектр, сообщает пресс-служба правительства региона.

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#Дальний Восток #здоровье

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