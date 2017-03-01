«Красавица и Чудовище», «Сплит», «Любовь прет-а-порте»: кинопремьеры недели

Фото: Afisha Bigmir - bigmir)net

На этой неделе благовещенцев ждут шесть киноновинок. Одна из самых ожидаемых премьер – фильм «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. Также в местных кинотеатрах начнут показывать триллер «Сплит», комедию «Любовь прет-а-порте», «После тебя», «Везучий случай», «Мальчишник в Патайе». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Красавица и Чудовище

Американский художественный музыкальный фильм режиссёра Билла Кондона и ремейк полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios. Зрителей ждет все тот же знакомый сюжет, но в новом воплощении.

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Актеры: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн. Режиссер: Билл Кондон.

Фильм покажут во всех кинотеатрах Благовещенска.

Сплит

Американский психологический хоррор режиссёра М. Найта Шьямалана, спин-офф и сиквел фильма «Неуязвимый». Кевин – человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина – Чудовище – материализуется.

Актеры: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон. Режиссер: М. Найт Шьямалан.

Фильм можно посмотреть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Любовь прет-а-порте

Российско-итальянская комедия режиссера Макса Нардари. Он – знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она – красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неё тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..

Актеры: Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини. Режиссер: Макс Нардари.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

После тебя

«Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными». Так думает Алексей Темников, поставленный жизнью в те самые отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: «Что я оставлю после себя?» Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Темников – гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Помочь или просто поддержать Темникова никто не может, и не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в тотальное одиночество.

Актеры: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алёна Бабенко, Карина Андоленко. Режиссер: Анна Матисон.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Везучий случай

Фильм от режиссера «Универа» и «Нонна, давай!». По сюжету фильма Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет и даже не помнит, кто и как его покупал. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов – Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

Актеры: Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин. Режиссер: Роман Самгин.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Мальчишник в Паттайе

Хорошие парни попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей – фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут – решаются на отчаянное путешествие в курортную Паттайю. Хотели чего-то нового – получили. Причём по полной! То, что планировалось как лучший отпуск, превратилось в самое сумасшедшее приключение.

Актеры: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа. Режиссер: Франк Гастамбид.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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