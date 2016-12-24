В Хэйхэ забивают сваи для моста через Амур

В китайском городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян полным ходом идут строительные работы по забивке свай, которые станут опорами автодорожного моста через реку Амур, соединяющим Благовещенск и Хэйхэ. Об этом сообщает сайт «Партнеры».

В беседе с корреспондентом агентства «Синьхуа» замдиректора хэйлунцзянской компании «Дацяо» Дун Дэхуэй сообщил, что зимние строительные работы завершатся к концу апреля.

Строительство первого трансграничного мостового перехода через реку Амур началось 24 декабря 2016 года, почти через 28 лет после того, как впервые прозвучала идея создания подобной переправы. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года, после чего по нему начнется движение автотранспорта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 декабря 2017 года на российской стороне был дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. В районе села Каникурган, где и появится мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. А в конце февраля на российской стороне освятили строительную площадку.

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