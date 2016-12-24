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В Хэйхэ забивают сваи для моста через Амур

В Хэйхэ забивают сваи для моста через Амур

В китайском городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян полным ходом идут строительные работы по забивке свай, которые станут опорами автодорожного моста через реку Амур, соединяющим Благовещенск и Хэйхэ. Об этом сообщает сайт «Партнеры».

В беседе с корреспондентом агентства «Синьхуа» замдиректора хэйлунцзянской компании «Дацяо» Дун Дэхуэй сообщил, что зимние строительные работы завершатся к концу апреля.

Строительство первого трансграничного мостового перехода через реку Амур началось 24 декабря 2016 года, почти через 28 лет после того, как впервые прозвучала идея создания подобной переправы. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года, после чего по нему начнется движение автотранспорта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 декабря 2017 года на российской стороне был дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. В районе села Каникурган, где и появится мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. А в конце февраля на российской стороне освятили строительную площадку.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Забитые свои станут опорой автодорожного моста через Амур? Что это за бред? Мост будет на свайных опорах?

  • СаняCh

    СаняCh
    39 минут назад

    Труш VI

    Забитые свои станут опорой автодорожного моста через Амур? Что это за бред? Мост будет на свайных опорах?



    Еще один эксперт в строительстве нашелся?

  • Victrix

    Victrix
    34 минуты назад

    Подумаешь, сваи они забивают. С нашей стороны уже лет 25 на мост забивают...

  • Петрович Я

    Петрович Я
    33 минуты назад

    С каких это пор последний король Англии из династии Ланкастеров стал разбираться в строительстве мостов?

  • Хмык

    Хмык
    23 минуты назад

    А они там разве уже не забиты? Еще в середине 90-х годов.

  • GStor

    GStor
    18 минут назад

    Хмык, где????

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    GStor

    Хмык, где????



    .... Ну ты понял где.



    На Амуре.



  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    Вообще, АИ неплохо было бы проехать в сторону Каникургана, да зафотать то, что китайцы сделали уже давным-давно.

    Конечно, это не такая картинка, как мост в Еврейке, но тем не менее.

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