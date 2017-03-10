«Белхлеб» за год в статусе резидента ТОР освоил 13 миллионов рублей

15 марта одному из действующих резидентов территории опережающего развития «Белогорск» исполнился год. ООО «Белхлеб» в 2016 году стал полноправным обладателем всех налоговых преференций, предоставляемых статусом резидента.

Всего за год резидентом было освоено 13 миллионов рублей собственных средств, которые были израсходованы на капитальный ремонт нового хлебобулочного цеха размером в 360 квадратных метров. Подключены и установлены инженерные коммуникации.

«Закуплено современное хлебопекарное оборудование от ЗАО научно-производственного предприятия "Восход" (г. Саратов) и установлено в цехе. Куплена современная мукосейка, которая недавно доставлена на территорию "Белхлеба", в настоящее время ведутся работы по установке», – рассказала начальник отдела развития ТОР и инвестиций Лариса Цыркунова.

За прошедший год «Белхлеб» выпустил 627 тонн продукции. Экономия средств от полученных преференций по налогу составила 24 %. В октябре 2016 года резидент открыл первую собственную точку реализации продукции. Павильон располагается в центральной части Белогорска, на перекрестке улиц Ленина и Партизанской. Весь ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий предприятия обозначается специальным знаком, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экономя на налоговых вложениях, предприятие может позволить себе делать качественную продукцию по приемлемым ценам. Снижение себестоимости производства достигается и за счёт реализации продукции своими силами.

На сегодняшний день ООО «Белхлеб» выпускает ржано-пшеничный хлеб, пшеничный хлеб, белорусский хлеб, батоны, хала (сдобное хлебобулочное изделие), пряничные изделия, различные виды печенья, сухари, сушки, козинаки, соломка. Создано 15 новых рабочих мест. Реализация продукции происходит не только в Белогорске, но и на территории Еврейской автономной области.

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