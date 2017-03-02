В Бикине взрыв трассирующего патрона оставил офицера без руки

Фото: deita.ru

ЧП в городе Бикине Хабаровского края: в 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде из-за взрыва трассирующего патрона в патроннике автомата АК-74 офицер лишился левой руки. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Пострадавшего лейтенанта срочно доставили в отделение интенсивной терапии 301-го окружного военного госпиталя в Хабаровске.

В пятницу, 10 марта, на полигоне «Бикинский» проводились ночные стрельбы. Командир мотострелкового взвода 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады лейтенант Илья Г. осуществлял целеуказание наводчикам боевых машин пехоты, обозначая направление на цель стрельбой трассирующими пулями из своего АК-74М. Наводчик-оператор одной из БМП-2 по ошибке произвёл одиночный выстрел из 30-миллиметровой автоматической пушки 2А42 не в направлении цели, а по вспышкам выстрелов автомата командира. Снаряд по касательной траектории попал в автомат, находящийся в руках лейтенанта, в результате чего мужчине были нанесены тяжёлые травмы левой руки, кроме того, ему оторвало фалангу пальца правой руки. Позднее, в госпитале, пострадавшему пришлось ампутировать левую руку на уровне нижней трети плеча.

«Ночные стрельбы являются обязательным элементом подготовки войск, ночью должно проводиться 30 % стрельб. А в условиях ограниченной видимости опасность того, что что-то пойдёт не так, возрастает», – прокомментировал инцидент приморский военный эксперт, писатель Алексей Суконкин.

«Целеуказание трассирующими пулями также является стандартным элементом управления огнём на поле боя. Судя по всему, наводчик ошибочно принял вспышки выстрелов за попадания трассирующих пуль в препятствие, и, не обратив внимание на то, что угол поворота башни вышел за пределы сектора стрельбы, открыл огонь. Неизвестно, каким типом боеприпаса велся огонь из пушки, но жизнь офицеру, судя по всему, спасли средства индивидуальной бронезащиты – бронежилет и шлем, поскольку пострадали только незащищённые участки тела», – добавил эксперт.

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