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Полиция нашла в «розовом снеге» неизвестные токсичные вещества

Полиция нашла в «розовом снеге» неизвестные токсичные вещества

Благовещенская полиция провела проверки по фактам распространения на улицах города неизвестного вещества. По итогам первой проверки по публикациям в СМИ, вещество не назвали опасным. А вторая проверка – по обращению одной из жительниц столицы Амурской области – подтвердила, что обнаруженное вещество обладает токсичными свойствами.

Первая проверка была после публикации о том, что неизвестные рассыпали якобы ядовитый порошок на набережной Амура в районе телевышки. Об этом сообщало ИА «Амур.инфо».

Вещество направили на исследование в экспертно-криминалистический центр управления МВД РФ по Амурской области. Так, специалисты в проверяемом веществе нашли компоненты животных и растительных жиров и восков, которые к ядовитым веществам не относятся.

Но в полицию также обращалась благовещенка, сообщив, что в сквере по улице Горького, 129, распространили вещество красновато-оранжевого цвета, которое, по её мнению, могло быть опасно для окружающей среды, животных и людей.

ИА «Амур.инфо» сообщало, что специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области провели в сквере исследования проб снега на наличие токсичных веществ. Согласно протоколу лабораторных исследований, в образцах снега действительно обнаружены вещества неизвестного происхождения, обладающие токсичными свойствами. При этом отмечается – точная идентификация данных веществ невозможна, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

При этом сообщается, что при проверке фактов отравления животных в указанном районе и на близлежащих территориях не зафиксировано.

В обоих случаях принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления. Материалы направлены в надзорное ведомство для проверки законности принятых решений.

Как сообщалось ранее, пока в СМИ и соцсетях распространялась информация о «розовом снеге», благовещенские волонтеры нашли в городе двух собак, которые, по предположению зоозащитников, скончались от отравления. Труп одной из собак они отдали на вскрытие, после проведения которого специалисты установили, что причиной смерти животного стало отравление. Чтобы узнать более детально, чем именно отравилась собака, специалисты проведут расширенный анализ.

Между тем, неопасным признали розовый порошок и в Хабаровске, который люди находили в разных районах города. Тревоги горожан полиция назвала необоснованными. А зоозащитники советуют хабаровчанам обращать внимание не на цветной снег, а на приманки.

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#животные #закон #происшествия #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Конрад

    Конрад
    47 минут назад

    Уже давно не смешно. Придумайте что-нибудь поостроумнее.

    То у них бананы накачены СПИДом, то снег токсинами.

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