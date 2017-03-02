Юрий Трутнев: за два года в Дальний Восток инвестировано 25 млрд долларов

Фото: rueconomics.ru

За последние два года Дальний Восток привлек инвестиции в размере 25 миллиардов долларов. Об этом в Ханое рассказал вице-премьер Юрий Трутнев в ходе круглого стола с представителями вьетнамского бизнеса.

«На Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия экономического развития территории, такие как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, государственная целевая поддержка инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило за два года привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций, а с учетом крупных проектов по газопереработке и нефтехимии, которые рассматриваются правительством, эта сумма составит 60 миллиардов», – цитирует Трутнева Минвостокразвития РФ.

Со слов вице-премьера, в общей сложности на Дальнем Востоке было запущено 500 инвестпроектов. При этом более 30 процентов от всех инвестиций приходится на иностранных инвесторов.

Как сообщает «Российская газета», Трутнев заявил, что Россия будет совместно с Вьетнамом развивать туризм и сельское хозяйство. Страны давно сотрудничают в области добычи углеводородного сырья, однако количество инвесторов из Вьетнама на Дальнем Востоке остается минимальным. Он напомнил: в АТР проживают 4 миллиарда человек, а это больше половины населения планеты. «Рынок огромный, нам есть, где сотрудничать», – считает вице-премьер.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка, в свою очередь, отметил, что в макрорегионе создаются условия экономического развития, конкурентоспособные в сравнении со странами АТР. Создаются новые заводы, новые предприятия и новая инфраструктура.

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