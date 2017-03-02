Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:18 19

Юрий Трутнев: за два года в Дальний Восток инвестировано 25 млрд долларов

Юрий Трутнев: за два года в Дальний Восток инвестировано 25 млрд долларов
Фото: rueconomics.ru

За последние два года Дальний Восток привлек инвестиции в размере 25 миллиардов долларов. Об этом в Ханое рассказал вице-премьер Юрий Трутнев в ходе круглого стола с представителями вьетнамского бизнеса.

«На Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия экономического развития территории, такие как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, государственная целевая поддержка инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило за два года привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций, а с учетом крупных проектов по газопереработке и нефтехимии, которые рассматриваются правительством, эта сумма составит 60 миллиардов», – цитирует Трутнева Минвостокразвития РФ.

Со слов вице-премьера, в общей сложности на Дальнем Востоке было запущено 500 инвестпроектов. При этом более 30 процентов от всех инвестиций приходится на иностранных инвесторов.

Как сообщает «Российская газета», Трутнев заявил, что Россия будет совместно с Вьетнамом развивать туризм и сельское хозяйство. Страны давно сотрудничают в области добычи углеводородного сырья, однако количество инвесторов из Вьетнама на Дальнем Востоке остается минимальным. Он напомнил: в АТР проживают 4 миллиарда человек, а это больше половины населения планеты. «Рынок огромный, нам есть, где сотрудничать», – считает вице-премьер.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка, в свою очередь, отметил, что в макрорегионе создаются условия экономического развития, конкурентоспособные в сравнении со странами АТР. Создаются новые заводы, новые предприятия и новая инфраструктура.

Просмотров всего: 172

#Дальний Восток #производство #сельское хозяйство #экономика #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Варфоломей

    Варфоломей
    1 час назад

    На словах все красиво,а на деле...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    фото можно смело брать на демотиватор

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Евгений Шувалов
    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.


    Ну кончено. Виноградники в Тоскане - это несомненный успех власти. Его игнорировать не получается.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.



    Кого я пиарил? Я написал правду..Вам правда глаза колит?

    Объясните,пожалуйста, если можете во блага чего Козлов обирает амурчан?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Евгений Шувалов
    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.


    А нечего удивляться, эти помойные уже весь форум политикой засрали. Не только вас от них тошнит

  • mikey007

    mikey007
    56 минут назад

    Инвестировано...Знаем мы их инвестиции...

    входют они и выходют, входят и выходют..и так 17 лет уже

    А жиснь то все хреновей и хреновей че то

    Куда их деваете, эти инвестиции?

    Мне вот это интересно.

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    Мой Господин

    Евгений Шувалов

    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.



    А нечего удивляться, эти помойные уже весь форум политикой засрали. Не только вас от них тошнит


    Это от вашей слащавости блевать тянет. Мне, как и практически всем по барабану сколько там Трутнев ништяков насчитал. Мой карман мне подсказывает, что всё это туфта.



  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    mikey007

    Инвестировано...Знаем мы их инвестиции...

    входют они и выходют, входят и выходют..и так 17 лет уже

    А жиснь то все хреновей и хреновей че то

    Куда их деваете, эти инвестиции?

    Мне вот это интересно.



    Горнолыжная база например. Удачный пример инвестиций.



  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    52 минуты назад

    Мой Господин

    Евгений Шувалов

    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.



    А нечего удивляться, эти помойные уже весь форум политикой засрали. Не только вас от них тошнит


    И вам правда глаза колит? Или вы живёте в другой области и не знаете что здесь происходит?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    47 минут назад

  • Ветерок100

    Ветерок100
    45 минут назад

    ох. и где же эти денежки? кто их видел?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    44 минуты назад

    смотришь на фото Трутнева. и думаешь. что кроме него. никто их так и не увидел.

  • Петрович Я

    Петрович Я
    35 минут назад

    Ветерок100, а по-вашему инвестиции должны идти жителям на карточки? Благодаря инвестициям территории прежде всего развиваются

  • GStor

    GStor
    19 минут назад

    Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли.

    Это определение специально для тех, кто считает, что он тоже должен был получить прибыль с инвестирования

  • олег1975

    олег1975
    10 минут назад

    GStor

    Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли. Это определение специально для тех, кто считает, что он тоже должен был получить прибыль с инвестирования



    Если это так то не фиг на ОБЩЕСТВЕННОСТЬ это выносить. Получила ПРИБЫЛЬ КУЧКА людей, вот пусть Трутнев им в тесном кружке об этом рассказывает. И пусть им так мило улыбается. Зачем тогда общетвенности об этом знать? Да и вообще что такое инвестиции АЖ в целых 25 миллиардов долларов для такой огромной территории как ДВ? Это как обрадовать общественность, что в Благовещенск инвестировано АЖ 100 тысяч рублей. Пропорция одинаковая!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 минут назад

    Хмык
    Мой Господин

    Евгений Шувалов

    жекА-жекА

    Вот только жить на Дальнем востоке проще не стало. И люди как уезжали, так и уезжают. У нас в области ещё и Козлов людей с кап.ремонтом и налогом на недвижимость обобрал, видно для того что-бы нам здесь жилось лучше..



    Бестолковый тролль. Тебе даже объяснять ничего не хочется. Всякий оппозиционер склонен видеть все через призму осуждений и ненависти к власти. По сути же, всегда игнорируете успехи власти и молчите о безуспешности своих лидеров. Тошнит от вас, пиарщики хреновы.



    А нечего удивляться, эти помойные уже весь форум политикой засрали. Не только вас от них тошнит


    Это от вашей слащавости блевать тянет. Мне, как и практически всем по барабану сколько там Трутнев ништяков насчитал. Мой карман мне подсказывает, что всё это туфта.





    Отлично сказано.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 минуты назад

    олег1975
    GStor

    Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли. Это определение специально для тех, кто считает, что он тоже должен был получить прибыль с инвестирования



    Если это так то не фиг на ОБЩЕСТВЕННОСТЬ это выносить. Получила ПРИБЫЛЬ КУЧКА людей, вот пусть Трутнев им в тесном кружке об этом рассказывает. И пусть им так мило улыбается. Зачем тогда общетвенности об этом знать? Да и вообще что такое инвестиции АЖ в целых 25 миллиардов долларов для такой огромной территории как ДВ? Это как обрадовать общественность, что в Благовещенск инвестировано АЖ 100 тысяч рублей. Пропорция одинаковая!


    На дороги Краснодара, города, а не края, в этом году выделено 2 млрд. рублей. Про Нашкрым ваще молчу. А вы там держитесь, вам всего доброго.

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурские хирурги первыми на Дальнем Востоке выполнили резекцию желудка без скальпеля
Общество

«Белхлеб» за год в статусе резидента ТОР освоил 13 миллионов рублей

сегодня, 17:43
В России и мире

В Бикине взрыв трассирующего патрона оставил офицера без руки
Общество 1

Полиция нашла в «розовом снеге» неизвестные токсичные вещества