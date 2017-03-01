В Екатеринбурге отколовшаяся от здания театра плитка травмировала двух девушек

Фото: tass.ru

В центре Екатеринбурга на прохожих упала облицовочная плитка, отколовшаяся с фасада Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. В результате две девушки попали в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировского района города.

«По предварительной информации, накануне, 14 марта 2017 года, в вечернее время облицовочная плитка откололась от фасада театра и упала на проходивших мимо двух девушек. В результате происшествия они получили травмы и были доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе, добавив, что в рамках проверки будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Также будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила соответствующие работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам. Кроме того, прокуратура запросит документы из больницы для определения степени тяжести причинённого пострадавшим вреда здоровью.

Свердловский государственный театр музыкальной комедии был основан в июле 1933 года. Театр располагается в здании, построенном в стиле модерн в 1915 году, где изначально располагалось Коммерческое собрание.

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