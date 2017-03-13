Тепло, преимущественно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 марта

В Амурской области 16 марта будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем местами его порывы достигнут 11 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 6-11 градусов, местами – до минус 16-21 градуса. Днем термометры покажут плюс 4-9, местами – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6-8 градусов, днем – плюс 7-9, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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