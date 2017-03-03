Ольга Голодец: в России зафиксировано уникальное явление – бедность работающих людей

Фото: Uznayvse.ru

Бедность в России – это бедность работающего населения. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные», – заявила вице-премьер Ольга Голодец на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса 2017 года. Об этом сообщает ИА «Newsru.com».

По словам вице-премьера, в РФ «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 500 рублей». «Даже если человек окончил среднюю школу, то его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», – полагает Ольга Голодец.

Высокопоставленная чиновница напомнила, что в России 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ.

«О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги?» – отметила Голодец, добавив, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия с низкой зарплатой.

Вице-премьер также заявила, что устранить «серую» занятость в стране не составляет труда, просто нужно поставить такую задачу. «Потому что, будь то налоговая служба или Пенсионный фонд Российской Федерации, будь то Фонд обязательного медицинского страхования, видят каждого человека, видят его доходы», – сказала Голодец.

При этом, по ее словам, «множественные усилия по снижению тарифов в разное время ни разу не приводили к увеличению фонда оплаты труда».

«И льготы, которые сейчас предоставляются и растут, не приводят к увеличению фонда оплаты труда и к увеличению обеления заработных плат», – заметила Голодец.

Ранее Ольга Голодец говорила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в частности из-за обширного теневого сектора. Министр труда Максим Топилин заявлял также, что вопрос приближения МРОТ к размеру прожиточного минимума уже «перезрел». Он подчеркнул, что в данном вопросе уже давно требуется поставить точку, причем раз и навсегда. МРОТ должен быть приближен к прожиточному минимуму уже осенью 2017 года, говорил он в январе.

По данным на конец 2016 года, прожиточный минимум на душу населения в России составляет 9 899 рублей. С 1 июля 2016 года МРОТ в России был повышен до 7,5 тысячи рублей, а с 1 июля 2017 года он должен быть повышен до 7 800 рублей в месяц.

Просмотров всего: 1095

#работа #российская власть #цены #экономика

распечатать