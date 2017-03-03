Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:29 15

Ольга Голодец: в России зафиксировано уникальное явление – бедность работающих людей

Ольга Голодец: в России зафиксировано уникальное явление – бедность работающих людей
Фото: Uznayvse.ru

Бедность в России – это бедность работающего населения. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные», – заявила вице-премьер Ольга Голодец на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса 2017 года. Об этом сообщает ИА «Newsru.com».

По словам вице-премьера, в РФ «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 500 рублей». «Даже если человек окончил среднюю школу, то его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», – полагает Ольга Голодец.

Высокопоставленная чиновница напомнила, что в России 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ.

«О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги?» – отметила Голодец, добавив, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия с низкой зарплатой.

Вице-премьер также заявила, что устранить «серую» занятость в стране не составляет труда, просто нужно поставить такую задачу. «Потому что, будь то налоговая служба или Пенсионный фонд Российской Федерации, будь то Фонд обязательного медицинского страхования, видят каждого человека, видят его доходы», – сказала Голодец.

При этом, по ее словам, «множественные усилия по снижению тарифов в разное время ни разу не приводили к увеличению фонда оплаты труда».

«И льготы, которые сейчас предоставляются и растут, не приводят к увеличению фонда оплаты труда и к увеличению обеления заработных плат», – заметила Голодец.

Ранее Ольга Голодец говорила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в частности из-за обширного теневого сектора. Министр труда Максим Топилин заявлял также, что вопрос приближения МРОТ к размеру прожиточного минимума уже «перезрел». Он подчеркнул, что в данном вопросе уже давно требуется поставить точку, причем раз и навсегда. МРОТ должен быть приближен к прожиточному минимуму уже осенью 2017 года, говорил он в январе.

По данным на конец 2016 года, прожиточный минимум на душу населения в России составляет 9 899 рублей. С 1 июля 2016 года МРОТ в России был повышен до 7,5 тысячи рублей, а с 1 июля 2017 года он должен быть повышен до 7 800 рублей в месяц.

Просмотров всего: 1095

#работа #российская власть #цены #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Архитип

    Архитип
    2 часа назад

    Вся эта теневая экономика когда нибудь так по всем нам ударит, что мало не покажется. Хотя в какой то степени и так бьет. Нужно всех этих серых бизнесменов, с зарплатами в конвертах давно уже прижать к стенке. И гарантии будут и защита

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Пусть Голодец пересмотрит зарплаты в кремле, может и бедных в России станет меньше. А еще пожизненные запредельные пенсии спящих заседателей, принимающих сырые законы, в которые регулярно вносятся изменения и правки.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    АрхитипВся эта теневая экономика когда нибудь так по всем нам ударит, что мало не покажется. Хотя в какой то степени и так бьет. Нужно всех этих серых бизнесменов, с зарплатами в конвертах давно уже прижать к стенке. И гарантии будут и защита


    Да вообще всех к стенке, работать ты что ли будешь?

  • Варфоломей

    Варфоломей
    1 час назад

    В России очень уникальная социально-экономическая политика, можно умереть от работы, но зарплаты хватит только "на хлеб"...

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    МРОТ должен быть приближен к прожиточному минимуму уже осенью 2017 года,



    Это когда доллар по 120 рублей будет что ли?

    А хотя соглашусь ДОЛЖЕН, даже дату назову точную, когда должен 7 ноября.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    mikey007


    МРОТ должен быть приближен к прожиточному минимуму уже осенью 2017 года,



    Это когда доллар по 120 рублей будет что ли?

    А хотя соглашусь ДОЛЖЕН, даже дату назову точную, когда должен 7 ноября.


    Пятого ноября, пятого))

  • СаняCh

    СаняCh
    31 минута назад

    Согласен с Гололец об упразднении теневого сектора. Именно там и есть ЗП ниже МРОТ и основные "рабочие-бедные"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    29 минут назад

    Какую чушь несут молодогвардейцы Едра. Архитип СаняCh Мама дорогхая!.. Вы, ребятишки, вообще понимаете что происходит в стране?..

  • СаняCh

    СаняCh
    26 минут назад

    Сергей Труш

    Какую чушь несут молодогвардейцы Едра. Архитип СаняCh Мама дорогхая!.. Вы, ребятишки, вообще понимаете что происходит в стране?..



    Тут часто не понимаешь, что у тебя в голове там. То ли правда дурак, то ли выпендриваешься как Жириновский

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    24 минуты назад

    СаняCh

    Согласен с Гололец об упразднении теневого сектора. Именно там и есть ЗП ниже МРОТ и основные "рабочие-бедные"



    А смысл ? Там же оборот копеечный , и за "серое" пенсию платить не надо - экономия бюджета .

    Вот если "голодцов" упразднить , - вот там денюшки ))) Тем более что и толку от них , всё равно Россия в **пе

  • СаняCh

    СаняCh
    19 минут назад

    Рудольф Шнапс

    СаняCh

    Согласен с Гололец об упразднении теневого сектора. Именно там и есть ЗП ниже МРОТ и основные "рабочие-бедные"



    А смысл ? Там же оборот копеечный , и за "серое" пенсию платить не надо - экономия бюджета .

    Вот если "голодцов" упразднить , - вот там денюшки ))) Тем более что и толку от них , всё равно Россия в **пе



    А вы точно экономист?

    Копеечный? Правда?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    СаняCh АрхитипСаняCh

    Сергей Труш

    Какую чушь несут молодогвардейцы Едра. Архитип СаняCh Мама дорогхая!.. Вы, ребятишки, вообще понимаете что происходит в стране?..



    Тут часто не понимаешь, что у тебя в голове там. То ли правда дурак, то ли выпендриваешься как Жириновский



    Ты то куда, голь перекатная? В молодёжном парламенте этому учат?

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Почему не фиксируются ещё одно уникальное явление - роскошь чинодралов официальной зарплаты которых не хватит и на десятую долю плюшек кои оне мают?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 минут назад

    ay

    Почему не фиксируются ещё одно уникальное явление - роскошь чинодралов официальной зарплаты которых не хватит и на десятую долю плюшек кои оне мают?



    Про это Голикова нам поведала (((

    На волне всеобщей ненависти им приходится жрать лобстеров ((( и дома прикупать и пилить чего то (((

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 минута назад

    ayПочему не фиксируются ещё одно уникальное явление - роскошь чинодралов официальной зарплаты которых не хватит и на десятую долю плюшек кои оне мают?


    Не менее уникальное явление зарплата Сечина и Миллера, возглавляющих госкомпании. Такие уникальные специалисты.

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 19

Юрий Трутнев: за два года в Дальний Восток инвестировано 25 млрд долларов
В России и мире 15

Глава Крыма: России нужны монархия и диктатура
Экономика 8

Приамурье оказалось на 23 месте среди регионов РФ по «индексу шаурмы»
Общество 22

Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей