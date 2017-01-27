Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:23 3

«Амурскую осень–2017» посетят Леонид Якубович, Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова

«Амурскую осень–2017» посетят Леонид Якубович, Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова
Фото: wordyou.ru; kudago.com; ruskino.ru

До старта фестиваля кино и театра «Амурская осень–2017» остается еще полгода, а организаторы уже называют имена некоторых звезд, которые его посетят. Как рассказал президент фестиваля Сергей Новожилов, в этом году в Благовещенск должны приехать актеры Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова, а также известный телеведущий и актер Леонид Якубович.

Ожидается, что Дмитрий Дюжев представит зрителям моноспектакль «Евгений Онегин», Ольга Остроумова встретится с поклонниками на творческом вечере, а Леонид Якубович сыграет в одном из спектаклей.

Кроме того, стало известно, что впервые в рамках фестиваля в китайском городе Шэньян пройдет российско-китайский конкурс короткометражек. «Десять российских картин, десять китайских. И я надеюсь, что лучшие короткометражки "Амурской осени" прямо туда поедут соревноваться уже с китайскими картинами», – говорит Сергей Новожилов.

Также между командой администрации Амурской области и командой артистов будет проведен хоккейный матч.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в этом году фестиваль пройдет с 16 по 24 сентября. Звездных дорожек будет две – первая состоится на площади Ленина, вторая – в ТРЦ «Острова».

Темы, на которых основываются организаторы фестиваля в этом году, – Год экологии в России, 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия, а также 15-летие самого фестиваля.

В этом году в областной столице обустроят специальный шатер, где зрители смогут задать звездам фестиваля любые вопросы.

Просмотров всего: 453

#Амурская осень #визиты #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gunvor

    Gunvor
    2 часа назад

    УРА наконец-то я так ждал так ждал! а там же вроде когда было наводнения эти гламурки обиделись и сказали больше не будет Амурской осени! Сразу после лета зима наступит))) а вот нет!!! разобиделись )))) УРА УРА УРА !!!

  • sportlainen

    sportlainen
    1 час назад

    Gunvor, ты Логвинов что ли?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Для Двopцa культуры в Cвoбoднoм благовещенцы пocтиpaли кулисы вecoм 148 килограммов
Культура 2

В Московском ТЮЗе поставили сказку по пьесе экс-амурчанки Яны Стародуб-Афанасьевой
Общество

80 лет назад родился яркий представитель «деревенской прозы» Валентин Распутин
В России и мире

Омский силач стал героем патриотического комикса «Время героев»