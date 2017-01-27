«Амурскую осень–2017» посетят Леонид Якубович, Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова

Фото: wordyou.ru; kudago.com; ruskino.ru

До старта фестиваля кино и театра «Амурская осень–2017» остается еще полгода, а организаторы уже называют имена некоторых звезд, которые его посетят. Как рассказал президент фестиваля Сергей Новожилов, в этом году в Благовещенск должны приехать актеры Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова, а также известный телеведущий и актер Леонид Якубович.

Ожидается, что Дмитрий Дюжев представит зрителям моноспектакль «Евгений Онегин», Ольга Остроумова встретится с поклонниками на творческом вечере, а Леонид Якубович сыграет в одном из спектаклей.

Кроме того, стало известно, что впервые в рамках фестиваля в китайском городе Шэньян пройдет российско-китайский конкурс короткометражек. «Десять российских картин, десять китайских. И я надеюсь, что лучшие короткометражки "Амурской осени" прямо туда поедут соревноваться уже с китайскими картинами», – говорит Сергей Новожилов.

Также между командой администрации Амурской области и командой артистов будет проведен хоккейный матч.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в этом году фестиваль пройдет с 16 по 24 сентября. Звездных дорожек будет две – первая состоится на площади Ленина, вторая – в ТРЦ «Острова».

Темы, на которых основываются организаторы фестиваля в этом году, – Год экологии в России, 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия, а также 15-летие самого фестиваля.

В этом году в областной столице обустроят специальный шатер, где зрители смогут задать звездам фестиваля любые вопросы.

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#Амурская осень #визиты #культура

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