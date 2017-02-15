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Белогорцу, взявшему в заложники медика, на один год ограничили свободу

Белогорцу, взявшему в заложники медика, на один год ограничили свободу

В среду, 15 марта, вынесен приговор жителю Белогорска, который взял в заложники фельдшера скорой помощи. Белогорский городской суд признал его виновным в похищении человека и назначил ограничение свободы сроком на один год. Осужденному нельзя покидать город, посещать массовые мероприятия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10 февраля в службу скорой помощи Белогорска поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы. Приехавшая девушка-медик наложила ей повязку. Поскольку пострадавшую от рук мужа не стали забирать больницу, он закрыл дверь и сказал, что врач «ляжет рядом с его женой». По словам медика, ей пришлось находиться в квартире 40–45 минут. Потом в квартиру зашел водитель, и девушка смогла выбежать. Вскоре подъехала полиция.

Суд установил, что обвиняемый, закрыв входную дверь, незаконно лишил медика возможности свободно передвигаться. При назначении наказания суд учел признание вины подсудимым, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

По приговору суда осужденному запрещается выезжать за пределы территории Белогорска, посещать места проведения массовых мероприятий. Он не может изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, куда он обязан являться один раз в месяц для регистрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Белогорск #происшествия #суды

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