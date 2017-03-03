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В Туве 4-летняя девочка в одиночку прошла по тайге 8 километров ради больной бабушки

В Туве 4-летняя девочка в одиночку прошла по тайге 8 километров ради больной бабушки
Фото: Drive2

Тувинские следователи завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее четырехлётняя дочь в одиночку прошла по тайге. Девочка хотела обратиться к людям за помощью для больной бабушки. Об этом, со ссылкой на Следственный комитет, пишет РИА Новости.

Дело возбуждено по статье «Оставление в опасности». По данным правоохранителей, 31-летняя женщина оставила дочь у бабушки и дедушки, проживающих в труднодоступном местечке Салдам-Белдир, заведомо зная, что пожилые люди не в состоянии обеспечить безопасность ребёнка. В какой-то момент бабушке стало плохо, и девочка отправилась за помощью, пройдя до ближайшего населённого пункта восемь километров по тайге. Как отмечает Life.ru, ребёнка отправил за подмогой дедушка.

«Девочка прошла восемь километров по тайге. Ребёнок был осмотрен медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Сотрудники СК намерены оценить действия местных органов опеки и попечительства и подразделения по делам несовершеннолетних. Расследование взяло под контроль руководство следственного управления.

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#дети #происшествия

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