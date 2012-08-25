В Хабаровском крае погиб тигр Упорный

Фото: Амурский филиал WWF России

В Хабаровском крае в бассейне реки Гур обнаружен тигр по кличке Упорный с ранами в области головы и спины. Причины гибели выясняются, сообщает Амурский филиал Всемирного фонда природы. Этот тигр считался символом борьбы за свободу и выживание таких животных в дикой природе.

14ноября 2014 года конфликтный тигр был отловлен в Вяземском районе Хабаровского края. Он и его собрат загрызли трёх собак. Тигра поместили в Центр реабилитации диких животных «Утес». За упорство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер самец возрастом более трех лет получил кличку Упорный. Второго тигра увезли в другой центр.

Упорного выпустили на волю в урочище «Тигровый дом» на границе с национальным парком «Анюйский» 28 мая 2015 года после периода адаптации в «Утёсе». На него был надет спутниковый GPS ошейник, с помощью которого специалисты тщательно отслеживали перемещения хищника. Тигр выбрал направление на северо-восток и, преодолев порядка 200 километров, обосновался в бассейне реки Гур в Комсомольском районе Хабаровского края.

17 февраля подача сигнала с GPS ошейника прекратилась. Он перестал поступать в тот момент, когда тигр находился на «давлёнке», то есть около добытого им копытного животного. Характер потери сигнала с ошейника свидетельствовал о том, что тигр, скорее всего, мёртв. Предполагаемое место гибели тигра находилось на большом расстоянии от населённых пунктов и дорог, поэтому специалисты оказались в среднем течении правого притока реки Юли в бассейне реки Гур только в начале марта 2017 года.

«Пока не ясна причина гибели Упорного. Скорее всего, он пострадал от лап более крупного хищника, вероятно, бурого медведя или другого тигра. Месторасположение гибели тигра и характер потери сигнала версию гибели по вине человека делает маловероятной, но дождемся результатов экспертизы. Данный случай ещё раз говорит о том, что амурский тигр обитает в экстремальных условиях, и процент гибели по естественным причинам очень высок, поэтому важно свести антропогенные факторы к минимуму. Несмотря на короткую жизнь, тигр Упорный дал нам возможность улучшить методику реабилитации таких конфликтных тигров и ещё раз всем доказал, что если тигр по каким-то причинам преступил черту и вторгся на "территорию" людей, то его легко "наставить на путь истинный" и он может не вступать больше в конфликт с человеком. В общем, тигр – красивый и благородный зверь, который не способен на причинение "беспричинного" вреда человеку», – прокомментировал директор Дальневосточного филиала Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сообщение о факте обнаружения погибшего тигра направлено в органы внутренних дел Комсомольского муниципального района с целью организации проведения первичных следственных действий, изъятия туши тигра и направления её на экспертизу для установления причин гибели.

«Безусловно, жаль, что тигр Упорный погиб. Для нас всех это животное стало символом борьбы за свободу и выживания тигра в дикой природе. Ему пришлось нелегко: он был отловлен, реабилитирован, адаптирован и почти два года жил на свободе. При этом мы совместно с учеными собирали уникальную информацию об адаптации тигра в самых сложных условиях для обитания таких хищников в мире. Он жил в условиях сорокаградусных морозов, полутораметровых снегов. И честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал модуль на ошейнике», – сообщил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почётный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

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#Дальний Восток #животные

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