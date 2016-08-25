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Жители Кантон-Коммуны удивились, что должны чипировать своих собак

Жители Кантон-Коммуны удивились, что должны чипировать своих собак

Жители Кантон-Коммуны 15 марта удивились обходу по их домам ветеринарных специалистов, которые говорили людям, что они обязаны чипировать своих домашних собак. Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных пояснили жителям села, что если не они поставят своих собак на учет и не установят им чипы, то их ждет штраф. Такое известие застало многих людей врасплох.

«Хотела бы сообщить о том, что по селам Благовещенского района ездит автомобиль УАЗ и четверо мужчин с данного автомобиля заставляют ставить на учёт собак. О таком я никогда не слышала. К моим родителям, проживающим в Кантон-Коммуне, приехали эти люди, представились ветврачами, сказали поставить на учёт всех домашних животных и рассказали о необходимости в дальнейшем платных прививок», – рассказала благовещенка Ольга.

Ольга и ее родители оказались не единственными в селе, кто не знал, что постановка домашнего животного на учет – это обязательное мероприятие и за его невыполнение грозит штраф.

«Приехали люди, сказали, что будут составлять протокол, что моя собака не чипирована, что нужно ее чипировать. Никогда про такое не слышал, что это все обязательно. И нам сказали, что мы должны чипировать за свой счет», – добавил другой житель Кантон-Коммуны Максим.

Между тем в ветеринарном управлении Амурской области корреспонденту Амур.инфо пояснили, что специалисты начали проводить плановые весенние мероприятия по вакцинации сельскохозяйственных животных амурчан. Вместе с ними к жителям области приезжают сотрудники станции по борьбе с болезнями животных, занимающиеся учетом хозяйских собак. Специалисты предупреждают о штрафах, грозящих владельцам собак, которые не чипировали своих питомцев.

«Конкретно по Кантон-Коммуне могу сказать, что поступила жалоба от местной администрации, подписанная местными жителями, о том, что в селе много безнадзорных собак. Поэтому специалисты выехали на на место, чтобы проверить, у кого из людей собаки стоят на учете, и выяснить, какие собаки действительно безнадзорные, а какие – хозяйские. Потому что зачастую оказывается так, что у всех этих многочисленных животных, свободно бегающих по деревням, есть владельцы», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

С 2014 года в Амурской области действует постановление 119 областного правительства «Об утверждении Положения о порядке регистрации и перерегистрации собак в Амурской области». Согласно этому постановлению, все владельцы собак обязаны их идентифицировать, то есть чипировать. У этой процедуры несколько целей – например, чипирование поможет найти владельцев потерявшихся животных. Также в случае если собака на улице укусит человека, чип позволит установить личность хозяина животного и наказать его.

Кроме того, такой учет должен помочь в борьбе с безнадзорными животными, говорят в ветуправлении. Подразумевается, что собак, бегающих на улице, можно поймать и проверить по наличию чипа, есть ли у них владельцы. Правда, в Приамурье не действует закон, предусматривающий ответственность за выгул хозяйской собаки без присмотра.

«Мы проводим работу по информированию людей о том, что ставить на учет собак нужно обязательно. Это касается и жителей частных домов, и жителей квартир, а также юрлиц – то есть владельцев баз и предприятий, на которых проживают собаки. В Приамурье обязательны не только учет собак, но и вакцинация от бешенства», – рассказал Сергей Самохвалов.

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#животные

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Комментарии
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  • пользователь удален

    пользователь удален
    3 часа назад

    хозяева есть? это даже люди, а не инопланетяне? да неужели? вах, вах, вах, точно новость, для многих...

  • Правило №1

    Правило №1
    3 часа назад

    Правда, в Приамурье не действует закон, предусматривающий ответственность за выгул хозяйской собаки без присмотра.

    Вот с этого и надо начинать, а не придумывать всяческие мифические подзаконные акты.

  • marcepan

    marcepan
    3 часа назад

    Сейчас беспризорных собак еще больше станет. Чтобы штраф не платить

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    2 часа назад

    Чипировать люди(фирмы) есть, а по отлову никаких.

    Какой-то парадокс.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    marcepanСейчас беспризорных собак еще больше станет. Чтобы штраф не платить


    Тоже об этом подумал.

    Горшочек не вари, получали бы зарплату и не делали ничего, простым людям легче бы жилось.

  • Борщёв А.Н.

    Борщёв А.Н.
    2 часа назад

    Повезло же Кантон-Коммуне, о существовании которой никто не знает. Ща тем, кто жалобу писал, тоже за их двортерьеров штраф прилетит. Нет, чтобы с Благовещенска начать. Вышел утром в любой двор и пошел штрафовать, так как чипованых псов 0,00001%. Там и за кошек можно начать наказывать.

    А вообще молодец этот Самохвалов. С 14 года сидел на пятой точке, а тут вдруг спохватился…

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    а кто у нас чипирует..я бы своих блоховозов с удовольствием запаспортил..

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Shift

    а кто у нас чипирует..я бы своих блоховозов с удовольствием запаспортил..



    Тоже планируем. Знаю, что на Островского-угол с Октябрьской чипируют, в услугах указано. И не дорого - порядка пятисот рублей. Укол собаче между лопаток и гуляй домой)

  • Козьма1979

    Козьма1979
    2 часа назад

    Островского, 96 городская станция по борьбе с болезнями животных

  • sinica

    sinica
    2 часа назад

    а я уж подумала на Золотарева...

  • sinica

    sinica
    2 часа назад

    marcepan

    Сейчас беспризорных собак еще больше станет. Чтобы штраф не платить



    не будет, собака все равно нужна- теперь меньше отпускать будут погулять- это да..



  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Козьма1979

    Островского, 96 городская станция по борьбе с болезнями животных



    я так понимаю, нуно позвонить и записаться?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Не отвечает указанный номер 333-886, хотела проконсультироваться. Но нам рядом - буквально в квартале от них живем, осталось только дойти ))

  • Борщёв А.Н.

    Борщёв А.Н.
    2 часа назад

    На все вопросы для желающих чипировать животных бесплатно вам ответят по телефону: 51-52-55

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Интересно, а с норковой шубы чипы для собак подойдут?

  • Козьма1979

    Козьма1979
    1 час назад

    Можно еще консультироваться по телефонам - 51-52-42, 51-52-48 и 51-52-49

  • Хана

    Хана
    1 час назад

    В Амурвете тоже чипируют. Я там своим котам чип ставила. В Питере вообще чип обязателен для всех животных,даже приютских всех чипируют

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Борщёв А.Н.

    На все вопросы для желающих чипировать животных бесплатно вам ответят по телефону: 51-52-55



    Звонила на 51-52-56 - сказали, что они районная станция, и перенаправили на не отвечающий номер 333-886 ))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хана

    В Амурвете тоже чипируют. Я там своим котам чип ставила. В Питере вообще чип обязателен для всех животных,даже приютских всех чипируют



    По цене как?

    Хожу на Островского - мне цены их нравятся. В частных клиниках прививка обходится от тысячи, здесь - не соврать, 350 рублей. Подзабыла, но не дороже 500 точно. Глистогонку у них покупаю по весу собачи.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    РАМ

    Интересно, а с норковой шубы чипы для собак подойдут?



    Неужели ваша шуба из чипированого Шарика

  • Мария57

    Мария57
    47 минут назад

    А почему бы и не чипировать, у нас в селе уже давно всех собак ветеринары записали. и отцу на охотничью выдали паспорт все прививки ставим и дворняжкам нашим ветеринары от бешенства каждый год делают. В голову не кому не приходит выкинуть псину на улицу. У нас у родителей у коров, даже бычку маленькому в ухо клипсу вставили, ветеринары. А кто знает сколько в городе стоит поставить чип.

  • Мария57

    Мария57
    43 минуты назад

    Правило №1

    Правда, в Приамурье не действует закон, предусматривающий ответственность за выгул хозяйской собаки без присмотра.

    Вот с этого и надо начинать, а не придумывать всяческие мифические подзаконные акты.



    Так вот наверное и правильно ветеринары делают, что штрафуют, сколько бездомных то собак. Новости страшно смотреть, сколько людей собаки рвут.

  • Хана

    Хана
    33 минуты назад

    Myxira
    Хана

    В Амурвете тоже чипируют. Я там своим котам чип ставила. В Питере вообще чип обязателен для всех животных,даже приютских всех чипируют



    По цене как?

    Хожу на Островского - мне цены их нравятся. В частных клиниках прививка обходится от тысячи, здесь - не соврать, 350 рублей. Подзабыла, но не дороже 500 точно. Глистогонку у них покупаю по весу собачи.


    Стоимость прививки зависит от вакцины. В частных тоже можно за 350 поставить,осенью подруга котятам по такой цене ставила. Чип около 500 вроде стоит,точно не помню.

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