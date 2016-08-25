Жители Кантон-Коммуны удивились, что должны чипировать своих собак

Жители Кантон-Коммуны 15 марта удивились обходу по их домам ветеринарных специалистов, которые говорили людям, что они обязаны чипировать своих домашних собак. Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных пояснили жителям села, что если не они поставят своих собак на учет и не установят им чипы, то их ждет штраф. Такое известие застало многих людей врасплох.

«Хотела бы сообщить о том, что по селам Благовещенского района ездит автомобиль УАЗ и четверо мужчин с данного автомобиля заставляют ставить на учёт собак. О таком я никогда не слышала. К моим родителям, проживающим в Кантон-Коммуне, приехали эти люди, представились ветврачами, сказали поставить на учёт всех домашних животных и рассказали о необходимости в дальнейшем платных прививок», – рассказала благовещенка Ольга.

Ольга и ее родители оказались не единственными в селе, кто не знал, что постановка домашнего животного на учет – это обязательное мероприятие и за его невыполнение грозит штраф.

«Приехали люди, сказали, что будут составлять протокол, что моя собака не чипирована, что нужно ее чипировать. Никогда про такое не слышал, что это все обязательно. И нам сказали, что мы должны чипировать за свой счет», – добавил другой житель Кантон-Коммуны Максим.

Между тем в ветеринарном управлении Амурской области корреспонденту Амур.инфо пояснили, что специалисты начали проводить плановые весенние мероприятия по вакцинации сельскохозяйственных животных амурчан. Вместе с ними к жителям области приезжают сотрудники станции по борьбе с болезнями животных, занимающиеся учетом хозяйских собак. Специалисты предупреждают о штрафах, грозящих владельцам собак, которые не чипировали своих питомцев.

«Конкретно по Кантон-Коммуне могу сказать, что поступила жалоба от местной администрации, подписанная местными жителями, о том, что в селе много безнадзорных собак. Поэтому специалисты выехали на на место, чтобы проверить, у кого из людей собаки стоят на учете, и выяснить, какие собаки действительно безнадзорные, а какие – хозяйские. Потому что зачастую оказывается так, что у всех этих многочисленных животных, свободно бегающих по деревням, есть владельцы», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

С 2014 года в Амурской области действует постановление 119 областного правительства «Об утверждении Положения о порядке регистрации и перерегистрации собак в Амурской области». Согласно этому постановлению, все владельцы собак обязаны их идентифицировать, то есть чипировать. У этой процедуры несколько целей – например, чипирование поможет найти владельцев потерявшихся животных. Также в случае если собака на улице укусит человека, чип позволит установить личность хозяина животного и наказать его.

Кроме того, такой учет должен помочь в борьбе с безнадзорными животными, говорят в ветуправлении. Подразумевается, что собак, бегающих на улице, можно поймать и проверить по наличию чипа, есть ли у них владельцы. Правда, в Приамурье не действует закон, предусматривающий ответственность за выгул хозяйской собаки без присмотра.

«Мы проводим работу по информированию людей о том, что ставить на учет собак нужно обязательно. Это касается и жителей частных домов, и жителей квартир, а также юрлиц – то есть владельцев баз и предприятий, на которых проживают собаки. В Приамурье обязательны не только учет собак, но и вакцинация от бешенства», – рассказал Сергей Самохвалов.

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