Амурчан просят оценить работу полиции

Фото: sdelanounas.ru

Жителей Амурской области приглашают принять участие в опросе, посвященном деятельности полиции региона. Как сообщает пресс-служба амурского УМВД, это необходимо для оценки эффективности работы ведомства.

Опрос размещен на сайте УМВД РФ по Амурской области. Он включает в себя 6 вопросов, при этом от участников никакой авторизации не требуется. На каждый вопрос можно выбрать только один вариант ответа.

Амурчан спрашивают, в частности, о том, чувствуют ли они себя защищенными от преступных посягательств, доверяют ли полиции, обращались ли в органы за последний год.

Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке.

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