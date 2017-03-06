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Сегодня, 15:08 6

Амурчан просят оценить работу полиции

Амурчан просят оценить работу полиции
Фото: sdelanounas.ru

Жителей Амурской области приглашают принять участие в опросе, посвященном деятельности полиции региона. Как сообщает пресс-служба амурского УМВД, это необходимо для оценки эффективности работы ведомства.

Опрос размещен на сайте УМВД РФ по Амурской области. Он включает в себя 6 вопросов, при этом от участников никакой авторизации не требуется. На каждый вопрос можно выбрать только один вариант ответа.

Амурчан спрашивают, в частности, о том, чувствуют ли они себя защищенными от преступных посягательств, доверяют ли полиции, обращались ли в органы за последний год.

Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке.

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#интернет

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Работница купила поддельный больничный лист и получила по нему оплату. В возбуждении уголовного дела отказали в связи с отсутствием состава преступления!!! Вот реальная работа ментов - писать отказы!

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    поцарапали машину и скрылись

    полиция меньше, чем за неделю заморочилась и нашла виновника

    виновник оплатил ущерб

    на мой взгляд - отличная работа!

    я даже благодарность написала на имя Начальника, и мне ответ пришел

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    ноооль баллов.

    а ноль баллов ...это ни..че..гоооооо

  • Правило №1

    Правило №1
    3 часа назад

    Что они есть, что их нет. Ни прав у них, ни обязанностей. Особенно у участковых.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Как и вся трудовая Россия погрязла в бумаготворчестве и отчетах, эта структура была одна из родоначальников беспредела бумажного в который погрязла вся страна.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    4 минуты назад

    Ниже городской канализации.

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