Благовещенских юных футболистов пригласили на турнир в Москву

Фото: www.instagram.com/dfl_russia/

Сразу двум благовещенским детским командам «Динамо» и «Квант» предложили участвовать в общероссийском футбольном турнире «Федотовы», который в 2017 году проводится в седьмой раз. Информация об этом появилась на официальной странице Instagram.com Детской футбольной лиги России.

В соревнованиях участвуют спортсмены 2006 года рождения. В нем традиционно играют детские команды сильнейших российских клубов ЦСКА, «Локомотив» и других.

Турнир «Федотовы» проводится в честь знаменитой футбольной династии Федотовых: Григория и его сына Владимира. В 2017 году турнир пройдет с 4 по 7 апреля в Москве, на стадионе «Октябрь». Всем участникам по 10–11 лет. На поле выходят команды из семи полевых игроков и одного вратаря. Они будут играть укороченные матчи: два тайма по 15 минут.

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