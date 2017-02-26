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В Приамурье начались весенние палы

В Приамурье начались весенние палы

В Приамурье и соседних регионах специалисты фиксируют прохождение первых весенних палов. Возгорания в природной среде начались с первых дней марта, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

По данным сайта «Карта пожаров», который отслеживает природные возгорания, 14 марта одно из них фиксировалось в Сковородинском районе, недалеко от поселка Ерофей Павлович. Число термоточек составило восемь.

Помимо Амурской области, палы уже возникают в Хакасии, Бурятии, Якутии, Омской и Иркутской областях.

По инициативе МЧС в регионах формируются профилактические и контрольно-надзорные межведомственные группы, которые займутся предотвращением природных пожаров. В муниципалитетах укрепляется база диспетчерских служб, что должно способствовать более качественному мониторингу обстановки.

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#МЧС #пожары #природа

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Комментарии
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  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Да уже не формировать надо контрольно-надзорные межведомственные группы,а действовать по всем направлениям.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Странно.Охота ещё везде закрыта а палы начались.Может Венглинский даст разъяснения?

    Он все знает....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    15 минут назад

    Питерский

    Странно.Охота ещё везде закрыта а палы начались.Может Венглинский даст разъяснения? Он все знает....



    Он сам, в устной форме, требует пускать палы, не взирая на постановление правительства.



    Запрет на сжигание сухой растительности введен постановлением № 1213 от 10 ноября. Нормативным актом внесены изменения в пункты 218 и 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.В ранее действовавшей редакции Правил был установлен запрет лишь на сжигание стерни и пожнивных остатков, а также разведение костров на полях.По данным федерального правительства, принятые решения будут способствовать обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда.



    А область, меж тем, рапортует об увеличении экспорта древесины на 18%, Сам же Венглинский занимается банкротсвом Леспромхозов, заводит туда нужных конкурсных управляющих. Сам же выдаёт квоты на вырубку, сам же, в составе межведомственной комиссии утверждает квоты на корейских рабочих. По пробуйте дозвонится в компанию "Мастер Ким".. нет корейцев.. как думаете, почему? Может, кто-то квоты по разобрал?

    Тормозя процесс получения квот для Леспромхозов формируются долги, поскольку корейцы работают не на сдельщине, у них зарплата в месяц., большую часть которой они отправляют на родину, в качестве валютных поступлений. Приостановив выделение квот под каким-либо предлогом у Леспромхоза на ровном месте начинают формироваться долги, потом руководителю предприятия рекомендуют продать предприятия начав процедуру банкротства. Сам руководитель остаётся не с чем а остальное приберет к рукам новый покупатель, который перекрывает долги. ВУАЛЯ! некогда успешный леспромхоз на ровном месте обанкротился, предприятие купил НОВЫЙ собственник, который оказался более успешным предпринимателем.

    Чем не семейный бизнес? Под шумок, вместе с палом можно вырубить и нормальный лес. Благо все рычаги контроля у ОДНОГО человека.

  • Local

    Local
    6 минут назад



    В Приамурье начались весенние палы



    Блин. Прочиталось "весенние папы "

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