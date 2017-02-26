В Приамурье начались весенние палы

В Приамурье и соседних регионах специалисты фиксируют прохождение первых весенних палов. Возгорания в природной среде начались с первых дней марта, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

По данным сайта «Карта пожаров», который отслеживает природные возгорания, 14 марта одно из них фиксировалось в Сковородинском районе, недалеко от поселка Ерофей Павлович. Число термоточек составило восемь.

Помимо Амурской области, палы уже возникают в Хакасии, Бурятии, Якутии, Омской и Иркутской областях.

По инициативе МЧС в регионах формируются профилактические и контрольно-надзорные межведомственные группы, которые займутся предотвращением природных пожаров. В муниципалитетах укрепляется база диспетчерских служб, что должно способствовать более качественному мониторингу обстановки.

Просмотров всего: 288

#МЧС #пожары #природа

распечатать