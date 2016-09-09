Глава «Ростеха»: на выпуск YotaPhone 3 не хватает китайских денег

Фото: MacDigger

Начало производства и выпуск на рынок заявленной новой модели российского смартфона YotaPhone отложены по причине недостаточного финансирования проекта со стороны китайских участников. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передаёт РБК.

«Наша компания Yota Devices создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли. И наш основной акционер китайский пока на это средств не выделяет», – констатировал Чемезов.

Осенью прошлого года в СМИ прошла информация о том, что YotaPhone 3 должен был поступить в продажу ещё летом, однако выпуск был отложен из-за отсутствия решения со стороны китайских инвесторов. Разработчики поясняли, что из-за этой задержки смартфон придется «переделывать», чтобы не выпустить на рынок устаревший продукт.

В конце ноября 2016 года китайская компания China Baoli Technologies (ей принадлежит 30 % Yota Devices, «Ростеху» – 25,1 %) сообщила, что выход третьей модели намечен на 2017 год.

Однако, по словам Чемезова, сейчас нельзя сказать что-либо конкретное о дате презентации новой модели. «Надеюсь, что все-таки мы уговорим наших партнёров, чтобы мы могли запустить производство третьего YotaPhone», – сказал глава «Ростеха». Отсутствие интереса на рынке к модели YotaPhone 2 Чемезов также связал со снижением активности китайских акционеров. «Для этого требуются большие деньги. Но сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут», – подчеркнул он.

Осенью 2016 года глава холдинга «Росэлектроника» (входит в структуру «Ростеха») Игорь Козлов заявил, что к 2018 году компания планирует представить «отечественный iPhone», сопоставимый с американским аналогом по качеству, но значительно дешевле. Тогда речь шла о стоимости аппарата в 130 долларов.

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#Китай #производство #технологии

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