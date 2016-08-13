Дорога в Благовещенске, ведущая к гимназии и детсаду, стала большой лужей

Жители второго микрорайона Благовещенска обеспокоены тем, что талые воды превращают в большую лужу дорогу, ведущую к детскому садику № 68 и гимназии № 25. В частности, родители школьников и детсадовцев переживают за жизнь и здоровье детей, которым приходится с трудом и опаской добираться к этим учреждениям.

«На улице Дьяченко между домами 7 и 9 имеется проезд, ведущий к гимназии № 25 и детскому саду. Дорога во время таяния снега и дождя превращается в большую лужу. Дети, взрослые, мамы с колясками идут по краешку, страшновато, могут соскользнуть. Можно и под машину съехать! Дорожка есть для прохода, но она дальше», – обратилась в редакцию благовещенка.

Девушка говорит, что участок улицы вот уже несколько лет после осадков буквально тонет. «Насколько я знаю, во время ремонтных работ в 2011 году ливневая канализация здесь была нарушена, и до настоящего времени городскими властями не решён этот вопрос. В 2013 году было наводнение, когда-то там ливнёвку на нашем участке заделали, забетонировали что ли. Мы хотим, чтобы этот вопрос нам прояснили, чтобы проблема с ливнёвкой была решена и её пробили», – отметила горожанка.

В редакцию прислали фото с описанием: «Проезд сейчас выглядит вот так. Дети не могут пройти через него, скользко очень, под водой лёд. Часто падают, поскользнувшись, в лужу».

Содержанием ливнёвок в Благовещенске занимаются специалисты муниципального казённого предприятия ГСТК. В пресс-службе учреждения сообщили, что прокомментируют ситуацию, но через официальный запрос. Редакция ИА «Амур.инфо» направила бумагу в ГСТК с просьбой прояснить проблему с ливнёвками.

Между тем, по данным пресс-службы администрации города, 15 марта специалисты ГСТК ведут расконсервацию ливневых колодцев по улицам Институтской и Дьяченко. На каких именно участках, не указывается. Также на улице Дьяченко проводится пропарка труб. По всему городу ведётся откачка воды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», улица Дьяченко, как и ряд других, оказалась под водой в августе 2016 года после сильного дождя.

В том же месяце по информации Амур.инфо, Амурская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе надзорной проверки выявила нарушения соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Оказалось, что в Благовещенске за все годы существования ливневая канализация не была оформлена в собственность городской администрации. Кроме того, в мэрии не разработали и не утвердили схему ливнёвок. Властей обязали решить этот вопрос.

Позже администрация Благовещенска сообщила, что есть вопросы, которые требуют реконструкции системы ливневой канализации. Есть участки, которые нужно обновлять. Ещё сообщалось, что не всегда хватает денежных средств для того, чтобы провести ее реконструкцию. Тем не менее власти говорили, что схема ливневой канализации города появится в 2017 году.

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