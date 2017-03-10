В Белогорске 12-летняя девочка упала со второго этажа
Амур.инфо стало известно, что 11 марта в Белогорске Амурской области произошел несчастный случай. Группа подростков гуляла на территории заброшенного хлебозавода. Дети забрались на руины бывшей котельной. Одна девочка, шестиклассница, оступилась и упала с высоты второго этажа.
Подростки сразу вызвали скорую. Девочка получила травму головы, ушибы и перелом лучевой кости. На лечение ее доставили в детскую областную больницу. На месте работали сотрудники ПДН и следователи. В соцсетях сразу начала распространяться информация, что этот случай связан с опасными группами в Интернете.
«Никакой связи с этими группами и данным случаем нет. Мы изучили всю ситуацию досконально. Ребенок действительно оступился, сейчас получает лечение», – прокомментировала корреспонденту Амур.инфо заместитель главы Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова.
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