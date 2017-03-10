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Сегодня, 14:01 5

В Белогорске 12-летняя девочка упала со второго этажа

В Белогорске 12-летняя девочка упала со второго этажа
Фото: 5tex.ru

Амур.инфо стало известно, что 11 марта в Белогорске Амурской области произошел несчастный случай. Группа подростков гуляла на территории заброшенного хлебозавода. Дети забрались на руины бывшей котельной. Одна девочка, шестиклассница, оступилась и упала с высоты второго этажа.

Подростки сразу вызвали скорую. Девочка получила травму головы, ушибы и перелом лучевой кости. На лечение ее доставили в детскую областную больницу. На месте работали сотрудники ПДН и следователи. В соцсетях сразу начала распространяться информация, что этот случай связан с опасными группами в Интернете.

«Никакой связи с этими группами и данным случаем нет. Мы изучили всю ситуацию досконально. Ребенок действительно оступился, сейчас получает лечение», – прокомментировала корреспонденту Амур.инфо заместитель главы Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    В соцсетях сразу начала распространяться информация, что этот случай связан с опасными группами в Интернете.

    Надо как можно скорее запретить соцсети. И глупых мамаш тоже - запретить!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Мдаа...скоро любое происшествие с детьми будут связывать с группами смерти. Маразм крепчал.

  • пользователь удален

    пользователь удален
    4 часа назад

    S kak $

    В соцсетях сразу начала распространяться информация, что этот случай связан с опасными группами в Интернете. Надо как можно скорее запретить соцсети. И глупых мамаш тоже - запретить!



    факт

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Мы в детстве по стройкам гуляли, а наши дети теперь по руинам гуляют.

  • Белый лист

    Белый лист
    4 часа назад

    -"Мааамммм, у меня зуб выпаллл"

    -"Это все эти опасные группы в интернетах!!!!!"

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