В Константиновке с мая 2016 года разыскивают местную жительницу

Полицейские Константиновского района разыскивают Розу Пирназаровну Жиенбаеву 1980 года рождения. Женщина проживала в селе Константиновка по адресу: улица Коммунальная, 13. Последний раз она звонила своему отцу в июле 2016 года, пояснив, что находится во Владивостоке и проживает в церкви. После этого на связь с родственниками она не выходила.

На вид женщине 35-40 лет, рост около 160-170 сантиметров, полного телосложения, волосы темные длиной до плеч, глаза карие. При себе документов не имеет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в отделение полиции по Константиновскому району по адресу: село Константиновка, улица Коммунальная, 18. Телефоны: 8 (41639) 9-11-02, 8-961-953-25-11, сообщает амурское управление МВД.

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