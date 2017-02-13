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В Константиновке с мая 2016 года разыскивают местную жительницу

В Константиновке с мая 2016 года разыскивают местную жительницу

Полицейские Константиновского района разыскивают Розу Пирназаровну Жиенбаеву 1980 года рождения. Женщина проживала в селе Константиновка по адресу: улица Коммунальная, 13. Последний раз она звонила своему отцу в июле 2016 года, пояснив, что находится во Владивостоке и проживает в церкви. После этого на связь с родственниками она не выходила.

На вид женщине 35-40 лет, рост около 160-170 сантиметров, полного телосложения, волосы темные длиной до плеч, глаза карие. При себе документов не имеет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в отделение полиции по Константиновскому району по адресу: село Константиновка, улица Коммунальная, 18. Телефоны: 8 (41639) 9-11-02, 8-961-953-25-11, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Странно. Но из заголовка статьи можно сделать вывод, что ищут именно в Константиновке.

  • belka717

    belka717
    3 часа назад

    Морской человек

    Странно. Но из заголовка статьи можно сделать вывод, что ищут именно в Константиновке.



    Было бы правильнее написать заголовок: "С мая 2016 года разыскивают женщину из села Константиновка Амурской области"

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