МАК: 2016 год стал рекордным по количеству авиапроисшествий

Фото: lenta.ru

2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передаёт газета «Известия». По данным комитета, за минувший год в воздушном пространстве стран-участниц межгосударственного соглашения о гражданской авиации произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека.

В коммерческой авиации было зафиксировано 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека.

В авиации общего назначения случилось 35 авиапроисшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.

По предварительной оценке организации, авиационные происшествия, обусловленные человеческим фактором, составили в 2016 году около 94 % от общего числа.

«Следует констатировать, что 2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий и по количеству расследований, проведенных МАК за прошедшие 25 лет», – говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.

В комитете также отметили, что наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана.

При этом говорится о том, что, «как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжёлых самолётах в прошлом году не было».

В Межгосударственный авиационный комитет входят 11 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан и другие.

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#происшествия #транспорт

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