МАК: 2016 год стал рекордным по количеству авиапроисшествий
2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передаёт газета «Известия». По данным комитета, за минувший год в воздушном пространстве стран-участниц межгосударственного соглашения о гражданской авиации произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека.
В коммерческой авиации было зафиксировано 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека.
В авиации общего назначения случилось 35 авиапроисшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.
По предварительной оценке организации, авиационные происшествия, обусловленные человеческим фактором, составили в 2016 году около 94 % от общего числа.
«Следует констатировать, что 2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий и по количеству расследований, проведенных МАК за прошедшие 25 лет», – говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.
В комитете также отметили, что наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана.
При этом говорится о том, что, «как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжёлых самолётах в прошлом году не было».
В Межгосударственный авиационный комитет входят 11 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан и другие.
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