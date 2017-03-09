На областном родительском собрании обсудили, как защитить детей от групп смерти

70 родителей пришли на единое областное родительское собрание, которое состоялось во вторник, 14 марта. Несколько сотен обеспокоенных амурчан наблюдали за ходом встречи через Интернет. Собрание было посвящено борьбе с так называемыми группами смерти, в которых в последнее время были замечены амурские дети.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в группах смерти зарегистрированы 5 000 амурских подростков. Особенно, сложной оказалась обстановка в Тындинском районе, где 4 марта нашли тела двух подростков. Сотрудники областного министерства образования работали в районе, была разработана памятка о том, как родителям вести себя с детьми в связи с возникшей ситуацией.

Пресс-служба областного минобрнауки сообщает, что в начале собрания представители областного минобрнауки подчеркнули, что в век информационных технологий вести борьбу с киберугрозами необходимо точечно и индивидуально. В нескольких районах области работу с родителями и детьми проводит группа специалистов министерства, студенты АмГУ и психологи.

В настоящее время от обеспокоенных граждан в министерство образования и науки Приамурья продолжают поступать заявки с просьбой о приезде группы специалистов. Как только эксперты отработают в Тынде, они будут направлены в очередной район, где требуется их помощь.

В ходе встречи присутствующих ознакомили с памятками по профилактике суицидов детей. В рекомендациях приведены поведенческие признаки, по которым можно понять, что подросток склонен к суициду, дается конкретный алгоритм действий для блокировки запрещенных сайтов.

В частности, в памятке приводятся следующие примеры: «Много шутит на тему самоубийства; проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти; раздает другим личные вещи; радикально меняет поведение: слишком много или мало спит, ест и так далее; замыкается от семьи и друзей».

На собрании родители спрашивали о том, как начать разговаривать с ребенком о суициде, каким образом объяснить вредность тех или иных сайтов, что делать, если в школе нет психолога.

Специалисты пояснили, что напрямую с ребенком о самоубийстве говорить не следует, просто нужно быть к нему предельно внимательным: больше разговаривать, обращать внимание на подозрительные сайты, которые его интересуют, и иметь четкое понимание, чем они его так влекут.

Родителям сообщили телефоны, по которым можно связаться со специалистами в экстренных случаях. При выявлении фактов регистрации своих детей, их одноклассников или просто знакомых в группах смерти сообщить следует в областное министерство образования:

8 (4162) 226-505 – заместитель министра образования и науки Амурской области Закирова Лариса Анатольевна;

8 (4162) 226-209 – начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области Емельяненко Виктория Петровна;

8 (4162) 226-270 – руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Амурского областного института развития образования Амурской области Фролова Мария Леонидовна.

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#дети #областная власть #образование

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