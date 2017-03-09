Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:43 7

На областном родительском собрании обсудили, как защитить детей от групп смерти

На областном родительском собрании обсудили, как защитить детей от групп смерти

70 родителей пришли на единое областное родительское собрание, которое состоялось во вторник, 14 марта. Несколько сотен обеспокоенных амурчан наблюдали за ходом встречи через Интернет. Собрание было посвящено борьбе с так называемыми группами смерти, в которых в последнее время были замечены амурские дети.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в группах смерти зарегистрированы 5 000 амурских подростков. Особенно, сложной оказалась обстановка в Тындинском районе, где 4 марта нашли тела двух подростков. Сотрудники областного министерства образования работали в районе, была разработана памятка о том, как родителям вести себя с детьми в связи с возникшей ситуацией.

Пресс-служба областного минобрнауки сообщает, что в начале собрания представители областного минобрнауки подчеркнули, что в век информационных технологий вести борьбу с киберугрозами необходимо точечно и индивидуально. В нескольких районах области работу с родителями и детьми проводит группа специалистов министерства, студенты АмГУ и психологи.

В настоящее время от обеспокоенных граждан в министерство образования и науки Приамурья продолжают поступать заявки с просьбой о приезде группы специалистов. Как только эксперты отработают в Тынде, они будут направлены в очередной район, где требуется их помощь.

В ходе встречи присутствующих ознакомили с памятками по профилактике суицидов детей. В рекомендациях приведены поведенческие признаки, по которым можно понять, что подросток склонен к суициду, дается конкретный алгоритм действий для блокировки запрещенных сайтов.

В частности, в памятке приводятся следующие примеры: «Много шутит на тему самоубийства; проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти; раздает другим личные вещи; радикально меняет поведение: слишком много или мало спит, ест и так далее; замыкается от семьи и друзей».

На собрании родители спрашивали о том, как начать разговаривать с ребенком о суициде, каким образом объяснить вредность тех или иных сайтов, что делать, если в школе нет психолога.

Специалисты пояснили, что напрямую с ребенком о самоубийстве говорить не следует, просто нужно быть к нему предельно внимательным: больше разговаривать, обращать внимание на подозрительные сайты, которые его интересуют, и иметь четкое понимание, чем они его так влекут.

Родителям сообщили телефоны, по которым можно связаться со специалистами в экстренных случаях. При выявлении фактов регистрации своих детей, их одноклассников или просто знакомых в группах смерти сообщить следует в областное министерство образования:

8 (4162) 226-505 – заместитель министра образования и науки Амурской области Закирова Лариса Анатольевна;

8 (4162) 226-209 – начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области Емельяненко Виктория Петровна;

8 (4162) 226-270 – руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Амурского областного института развития образования Амурской области Фролова Мария Леонидовна.

Просмотров всего: 787

#дети #областная власть #образование

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    5 часов назад

    любой браузер.

    правый верхний угол - журнал.

    пожалуйста.

  • Одисей

    Одисей
    5 часов назад

    а разве журнал почистить нельзя?

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Проблема высосана из пальца. Занимайтесь своими детьми, как бы вы хотели, чтобы вами занимались ваши родители. Дети - это проекция родителей. И не сайты виноваты, что уходят из жизни, а только родители.

    Подошёл к вам ребенок с вопросом или просьбой, всё бросайте и слушайте, разговаривайте. И от этого общения с ребенком не должны отвлекать ни телевизор, ни телефонный разговор. Нет ничего важнее важнее вашего ребенка, когда он жив, здоров и рядом с вами.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    4 часа назад

    Вы часто чистите историю журнала браузера? Что там интересно такого интересного нужно чистить, кроме походов по порносайтам? не рецепты жеж создания атомной бомбы в домашних условиях КРЯ!

    а по сути .... ну я бы конечно тут рассказал о дублировании журнала, о запрете редактирования журнала, об отправке истории браузера на почту ..... но зачем?

    вон сколько этих психологов-проффесоров по суицыдным наукам на родительское собрание припёрлось - пусть они гуглят, да друг дружке рассказывают о способах контроля трафика в сети.

    а то толкут воду в ступе, да првлекают к этому ещё большее внимание.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Морской человек

    Проблема высосана из пальца. Занимайтесь своими детьми, как бы вы хотели, чтобы вами занимались ваши родители. Дети - это проекция родителей. И не сайты виноваты, что уходят из жизни, а только родители. Подошёл к вам ребенок с вопросом или просьбой, всё бросайте и слушайте, разговаривайте. И от этого общения с ребенком не должны отвлекать ни телевизор, ни телефонный разговор. Нет ничего важнее вашего ребенка, когда он жив, здоров и рядом с вами.



    Золотые слова!



    Жаль на этом собрании они не прозвучали!



  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Собрание это как программа Андрея Малахова "Пусть говорят". Ничего конструктивного и рационального оно не несет. Проблему эту нужно решать индивидуально на уровне семьи, поэтому в первую очередь нужно работать с мамками, папками и т.д. Есть одно правильное изречение - "Не воспитывайте ребенка, воспитывайт сами себя, все-равно он будет похож на вас."

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Родители...памятки...

    А на что нам извиняюсь отдеы "К" там к примеру....

    и отдел "Э" соотвествующей конторки ему в помощь, а то значит ерундой всякой в соцсетях они занимаются Путена оберегают, а наши дети им пофиг? То твердые им знаки не туда поставили, то еще че.

    Хватит страдать ерундой.

    Три года синий кит, они не могут справится....

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Туве 4-летняя девочка в одиночку прошла по тайге 8 километров ради больной бабушки
Спорт 1

Благовещенских юных футболистов пригласили на турнир в Москву
Происшествия 5

В Белогорске 12-летняя девочка упала со второго этажа
Общество 4

Мода из народа: Амур.инфо проводит конкурс