Горожане жалуются, что «Росгосстрах» в Благовещенске снова собирает очереди

Клиенты страховой компании «Росгосстрах» в Благовещенске сообщают, что вновь сталкиваются с очередями. Правда, теперь они не связаны с получением полиса ОСАГО. Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Наталья, люди вынуждены ждать, когда их примет специалист компании, который занимается осмотром машин, попавших в ДТП.

Со слов женщины, с большой очередью она столкнулась в офисе «Росгосстраха» по адресу: улица Амурская, 229/1. Чтобы попасть на прием к специалисту, осматривающему автомобили, приходится записываться в список на листочках. Наталья оказалась трехсотой.

«Там очень много людей. Все подходят и возмущаются. Некоторые уже по три дня ездят, дежурят на месте. У них списочная очередь уже прошла, их вычеркнули, и они записались заново», – рассказывает женщина.

В ДТП машина Натальи попала 23 февраля. Это произошло в Благовещенске: автомобиль находился на стоянке, когда в его бок въехало такси. После оформления аварии в ГИБДД, рассказывает горожанка, она обратилась в свою страховую компанию, чтобы получить компенсацию за ущерб, согласно полису ОСАГО. Но тут ее ждал неприятный сюрприз.

«Видимо, у них один инспектор, который занимается осмотрами. Или их несколько единиц штатных, но все равно не успевают. Процесс движется очень медленно», – отмечает Наталья.

Это не первое ДТП, в котором побывала горожанка, но раньше, говорит она, очереди здесь были «живыми». По крайней мере, за один день точно можно было управиться. Теперь же приходится сидеть и караулить.

«Мало того, что мы стоим в очереди, чтобы получить ОСАГО, теперь мы еще и вынуждены отстоять в очереди, чтобы вернуть свои кровные деньги, которые мы когда-то заплатили на ремонт автомобиля, – говорит женщина. – Никому не нравится, а что делать? "Росгосстрах" больше никаких вариантов нам не предлагает».

Тем не менее директор благовещенского филиала «Росгосстраха» Галина Базутко ИА «Амур.инфо» информацию о большой очереди не подтвердила.

«На заключение договора (на получение полиса ОСАГО – Прим. ред.) – возможно, и то там уже сейчас небольшая очередь. Информация не соответствует действительности», – сказала Галина Базутко.

Как сообщалось ранее, благовещенские водители неоднократно жаловались на «Росгосстрах»: они вынуждены были простаивать в больших очередях, чтобы получить полис ОСАГО.

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